Вперше в історії робот збудував конструкцію в космосі без допомоги людини (фото)
Автори роботизованої системи вважають, що подібні будівельники зможуть створювати конструкції різного розміру та складності, які не можна доставити на орбіту за допомогою ракет.
Роботизована система для складання конструкцій у космосі, розроблена вченими з Каліфорнійського технологічного інституту за фінансової підтримки Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA), вперше збудувала конструкцію у космосі без участі астронавтів. Роботизована система збудувала антену-відбивач діаметром 1,4 метра. Ця технологія відкриває можливість створення у космосі великомасштабних споруд, наприклад, величезних сонячних панелей, здатних збирати та передавати енергію на Землю. Також ця технологія дозволить створювати чи ремонтувати супутники прямо у космосі, пише Space.
Роботизована система ASTRA створила антену, використовуючи плівку з поліміду, композитні трубчасті елементи і алюмінієві сполучні вузли. Цей пристрій є автономним маніпулятором. Він бере опорні стрижні та сполучні елементи з розташованих поруч контейнерів та послідовно збирає з них ідентичні секції в одну структуру. Це перший випадок, коли конструкцію було зведено в космосі повністю автономно, без участі людини.
За словами вчених, коли розміри конструкцій перевищують межу, при якій їх можна доставити до космосу у складеному вигляді на ракеті, доводиться шукати способи їх складання на орбіті. Тому дана розробка може бути корисною як для астрономії та астрофізики, так і для сфери зв'язку, а також для створення масштабних сонячних панелей у космосі.
У ході місії ASTRA на орбіті була зібрана антенна-відбивач шириною 1,4 метра. Але подальша мета вчених — забезпечити будівництво дуже великих конструкцій у космосі: розміром сотні метрів і навіть кілька кілометрів.
Робот було встановлено на борту космічного апарату Vigoride 7, запущеного кількома місяцями раніше на ракеті компанії SpaceX разом із необхідними для будівництва компонентами.
Вчені вважають, що в майбутньому подібні роботи зможуть створювати більші дзеркала для космічних телескопів, дозволяючи зазирнути в найвіддаленіші куточки Всесвіту, а також зводити складні конструкції для радіотелескопів, призначених для пошуку сигналів із глибокого космосу. І, звичайно ж, дана технологія дозволить будувати супутники прямо на орбіті.
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