Впервые в истории робот построил конструкцию в космосе без помощи человека (фото)

Создатели роботизированной системы считают, что подобные строители смогут создавать конструкции разного размера и сложности, которые нельзя доставить на орбиту с помощью ракет.

Роботизированная система для сборки конструкций в космосе, разработанная учеными из Калифорнийского технологического института при финансовой поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), впервые построила конструкцию в космосе без участия астронавтов. Роботизированная система построила антенну-отражатель диаметром 1,4 метра. Эта технология открывает возможность создания в космосе крупномасштабных сооружений, например, огромных солнечных панелей, способных собирать и передавать энергию на Землю. Также эта технология позволит создавать или ремонтировать спутники прямо в космосе, пишет Space.

Роботизированная система ASTRA создала отражающую антенну, используя пленку из полимида, композитные трубчатые элементы и алюминиевые соединительные узлы. Это устройство представляет собой автономный манипулятор. Он берет опорные стержни и соединительные элементы из расположенных рядом контейнеров и последовательно собирает из них идентичные секции в одну структуру. Это первый случай, когда конструкция была возведена в космосе полностью автономно, без участия человека.

Роботизированная система ASTRA создала отражающую антенну, используя пленку из полимида, композитные трубчатые элементы и алюминиевые соединительные узлы

По словам ученых, когда размеры конструкций превышают предел, при котором их можно доставить в космос в сложенном виде на ракете, приходится искать способы их сборки на орбите. Поэтому данная разработка может быть полезна как для астрономии и астрофизики, так и для сферы связи, а также для создания масштабных солнечных панелей в космосе.

Робот ASTRA был запущен с двумя уже готовыми секциями антенны, которые были развернуты, после чего на орбите была собрана третья секция Фото: space.com

В ходе миссии ASTRA на орбите была собрана антенная-отражатель шириной 1,4 метра. Но дальнейшая цель ученых — обеспечить строительство очень крупных конструкций в космосе: размером в сотни метров и даже в несколько километров.

Робот был установлен на борту космического аппарата Vigoride 7, запущенного несколькими месяцами ранее на ракете компании SpaceX вместе с необходимыми для строительства компонентами.

Ученые считают, что в будущем подобные роботы смогут создавать более крупные зеркала для космических телескопов, позволяя заглянуть в самые отдаленные уголки Вселенной, а также возводить сложные конструкции для радиотелескопов, предназначенных для поиска сигналов из глубокого космоса. И конечно же данная технология позволит строить спутники прямо на орбите.

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