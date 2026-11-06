Перша супутникова карта була створена за 476 років до запуску системи GPS

У 1502 році Леонардо да Вінчі створив карту італійського міста Імола, зобразивши його з висоти пташиного польоту — за століття до того, як людство отримало можливість спостерігати за містами зверху.

Завдяки точним математичним розрахункам та обстеженню місцевості, проведеному пішки, він досяг вражаючої точності: похибка становила всього 13 метрів — за 476 років до запуску першого супутника системи GPS, пише Фокус.

Леонардо працював над цим проєктом, будучи військовим інженером на службі у Чезаре Борджіа; його завдання полягало в тому, щоб допомогти Борджіа краще зрозуміти планування міста. У процесі створення цього наочного посібника, що став справжнім шедевром картографії, він спирався на ті самі принципи, що лягли в основу його знаменитої "Вітрувіанської людини".

Він використовував геометрію та циркуль — ті самі інструменти, які дозволили античним вченим, наприклад Ератосфену, ще понад дві тисячі років тому обчислити довжину земної окружності з похибкою всього у 13 метрів.

Ймовірно, Леонардо також користувався інструментом під назвою "буссола" (bussola) — приладом для вимірювання кутів у межах кола (подібного до того, що обрамлює його карту міста). Ретельне фіксування кутів кожного повороту та перехрестя, а також вимірювання відстаней між ними дозволили йому отримати дані, необхідні для відтворення вигляду міста з висоти пташиного польоту, причому буссола допомагала дотримуватися правильного масштабу. Застосовувалися й інші методи — усі вони були добре відомі землемірам, будівельникам, містобудівникам і картографам того часу. Леонардо довіряв математичним розрахункам, хоча й не мав можливості їх перевірити; втім, як і найкращі картографи, він прагнув не тільки точності, а й краси.

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