Первая спутниковая карта была создана за 476 лет до запуска системы GPS

В 1502 году Леонардо да Винчи создал карту итальянского города Имола, представив его вид с высоты птичьего полета — за столетия до того, как человечество получило возможность наблюдать за городами сверху.

Благодаря точным математическим расчетам и обследованию местности, проведенному пешком, он добился поразительной точности: погрешность составила всего 13 метров — за 476 лет до запуска первого спутника системы GPS, пишет Фокус.

Леонардо работал над этим проектом, будучи военным инженером на службе у Чезаре Борджиа; его задача состояла в том, чтобы помочь Борджиа лучше понять планировку города. В процессе создания этого наглядного пособия, ставшего настоящим шедевром картографии, он опирался на те же принципы, что легли в основу его знаменитого “Витрувианского человека”.

Он использовал геометрию и циркуль — те самые инструменты, которые позволили античным ученым, например Эратосфену, еще более двух тысяч лет назад вычислить длину земного окружности с погрешностью всего в 200 миль.

Вероятно, Леонардо также пользовался инструментом под названием «буссола» (bussola) — устройством для измерения углов в пределах окружности (подобной той, что обрамляет его карту города). Тщательная фиксация углов каждого поворота и перекрестка, а также измерение расстояний между ними позволили ему получить данные, необходимые для воссоздания облика города при взгляде сверху, причем буссола помогала соблюсти верный масштаб. Применялись и другие методы — все они были хорошо известны землемерам, строителям, градостроителям и картографам того времени. Леонардо доверял математическим расчетам, хотя и не имел возможности их проверить; впрочем, как и лучшие картографы, он стремился не только к точности, но и к красоте.

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