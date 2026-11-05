Український вчений пройшов до фіналу міжнародного конкурсу: що він зробив (фото)

Український науковець з Тернопільського національного технічного університету створив два незвичайні витвори мистецтва, розмір яких вимірюється сотнями мікрометрів. Один із них відтворює портрет Івана Пулюя, а інший — Зоряну ніч Вінсента ван Гога.

Автором мікрозображень став кандидат технічних наук Віталій Мочарський, керівник відділу міжнародного співробітництва та старший викладач кафедри фізики, пише Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

Перша робота — портрет Івана Пулюя — має розмір лише 350 × 540 мікрометрів. Щоб показати її справжній масштаб, автор сфотографував зображення крізь вушко голки.

Перша робота — портрет Івана Пулюя — має розмір лише 350 × 540 мікрометрів Фото: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Вибір особистості був невипадковим. Іван Пулюй — видатний український фізик та електротехнік, один із перших дослідників Х-променів. Для університетської спільноти він має особливе значення, адже є патроном навчального закладу. За оцінкою авторів проєкту, це може бути найменший створений портрет ученого.

Друга мікроробота відтворює картину "Зоряна ніч" Вінсента ван Гога. Її розмір становить 375 × 470 мікрометрів. Для порівняння масштабів зображення сфотографували поруч із крупинкою цукру: мікрокопія могла б уміститися на її поверхні.

Обидва зображення створили методом мікроіндентування. Для цього використовували алмазну піраміду, якою наносили зображення на поліровану поверхню неіржавної сталі.

Друга мікроробота відтворює картину "Зоряна ніч" Вінсента ван Гога Фото: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Досягнення українського науковця вже отримало міжнародне визнання. Обидві роботи Віталія Мочарського пройшли до фіналу конкурсу NanoArtography 2026. Загалом журі відібрало 194 роботи з понад 300 заявок, надісланих із 35 країн.

Що відомо про конкурс

NanoArtography – це міжнародний конкурс, що поєднує нанонауку та мистецтво. NanoArtography був створений та організований професором Бабаком Анасорі.

Щороку на конкурс надходять сотні заявок, а дослідники з різних країн надсилають зображення своїх досліджень, щоб проілюструвати те, що вони вивчають, та продемонструвати його красу.

Ці мікрозображення демонструють, як сучасні технології дають змогу поєднувати точність наукових методів із художньою творчістю.

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