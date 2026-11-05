Украинский ученый вышел в финал международного конкурса: чем он занимался (фото)

Украинский учёный из Тернопольского национального технического университета создал два необычных произведения искусства, размер которых измеряется сотнями микрометров. Одно из них воспроизводит портрет Ивана Пулюя, а другое — "Звёздную ночь" Винсента ван Гога.

Автором микроизображений стал кандидат технических наук Виталий Мочарский, руководитель отдела международного сотрудничества и старший преподаватель кафедры физики, сообщает Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя.

Первая работа — портрет Ивана Пулюя — имеет размеры всего 350 × 540 микрометров. Чтобы показать её истинный масштаб, автор сфотографировал изображение через ушко иглы.

Первая работа — портрет Ивана Пулюя — имеет размеры всего 350 × 540 микрометров Фото: Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя

Выбор этой личности был неслучайным. Иван Пулюй — выдающийся украинский физик и электротехник, один из первых исследователей рентгеновских лучей. Для университетского сообщества он имеет особое значение, ведь является покровителем учебного заведения. По оценке авторов проекта, это, возможно, самый маленький из созданных портретов ученого.

Второй микроробот воспроизводит картину "Звёздная ночь" Винсента ван Гога. Его размер составляет 375 × 470 микрометров. Для сравнения масштабов изображение сфотографировали рядом с крупинкой сахара: микрокопия могла бы поместиться на её поверхности.

Оба изображения были созданы методом микроиндентирования. Для этого использовалась алмазная пирамида, с помощью которой изображения наносились на полированную поверхность нержавеющей стали.

Вторая микроробота воспроизводит картину "Звездная ночь" Винсента ван Гога Фото: Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя

Достижения украинского ученого уже получили международное признание. Обе работы Виталия Мочарского прошли в финал конкурса NanoArtography 2026. Всего жюри отобрало 194 работы из более чем 300 заявок, присланных из 35 стран.

Что известно о конкурсе

NanoArtography — это международный конкурс, объединяющий нанонауку и искусство. NanoArtography был создан и организован профессором Бабаком Анасори.

Ежегодно на конкурс поступают сотни заявок, а исследователи из разных стран присылают снимки своих исследований, чтобы проиллюстрировать то, что они изучают, и продемонстрировать его красоту.

Эти микроизображения демонстрируют, как современные технологии позволяют сочетать точность научных методов с художественным творчеством.

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