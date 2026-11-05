Вчені вважали, що знайшли першу галактику у Всесвіті, а потім вона почала рухатися (фото)

Астрономи з’ясували, чим насправді є загадковий об’єкт під назвою Capotauro.

У жовтні 2025 року астрономи припустили, що космічний телескоп "Вебб" виявив найдавнішу галактику у Всесвіті. Можливо, як вважали вчені, це найперша галактика, що виникла після Великого вибуху. Тепер же вчені виявили, що об’єкт, який вважався галактикою, перемістився в космосі, чого не могла зробити галактика з раннього Всесвіту. Дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, припускає, що Capotauro — це не галактика, а зовсім інший об’єкт, і він знаходиться набагато ближче до нас, пише IFLScience.

Наразі найстарішою галактикою вважається MoM-z14, яка існувала через 290 мільйонів років після Великого вибуху. Але минулого року астрономи припустили, що виявили галактику, яка отримала назву Capotauro і існувала вже через 100 мільйонів років після Великого вибуху. Однак сучасні теорії еволюції припускають, що для формування галактик потрібно кілька сотень мільйонів років. Це означає, що існування Capotauro вказувало на те, що наші уявлення про Всесвіт є хибними.

У правому верхньому куті видно об"єкт Capotauro Фото: solar-system

Астрономи іноді порівнюють вік Всесвіту, який становить 13,8 млрд років, з одним земним роком. Якщо скористатися таким космічним календарем, то Великий вибух стався опівночі 1 січня, наша галактика Чумацький Шлях з’явилася 1 березня, Земля сформувалася 14 вересня, а сучасні люди з’явилися 31 грудня. Згідно з цим календарем, найдавніші галактики мали сформуватися після 7 січня. У даному випадку галактика MoM-z14 з’явилася 8 січня, а передбачувана галактика Capotauro — 4 січня.

І це стало великою проблемою для астрономів, адже її просто не повинно існувати в такий ранній період історії Всесвіту.

Автори нового дослідження проаналізували архівні дані телескопа "Вебб" і порівняли спостереження за Capotauro за червень 2026 року з даними за грудень 2022 року. Виявилося, що цей об’єкт за 3,5 роки змістився на відстань 0,13 кутової секунди. Цей факт підтверджує, що Capotauro насправді знаходиться в нашій галактиці, а отже, ніякої аномалії немає. Галактика, розташована за мільярди світлових років від нас, не могла б переміститися на таку помітну з точки зору Землі відстань.

Гіпотеза про те, що цей об’єкт є галактикою з дуже раннього Всесвіту, частково ґрунтувалася на різкому обриві у спектрі випромінюваного світла. Вважалося, що це пояснюється поглинанням світла воднем. Цей процес характерний для найдавніших галактик. Але спектральні характеристики коричневих карликів можуть виглядати дуже схоже. Це об’єкти, які народжуються як зірки, але їм не вистачає маси для запуску термоядерного синтезу в ядрі. Коричневі карлики нагадують надзвичайно великі планети класу газових гігантів, такі як Юпітер.

Астрономи вважають, що це найхолодніший коричневий карлик, який знаходиться на відстані 2400 світлових років від нас. Для більш детального вивчення цього об’єкта та його характеристик потрібні додаткові спостереження.

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