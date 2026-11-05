Ученые считали, что нашли первую галактику во Вселенной, затем она начала двигаться (фото)

Астрономы выяснили, чем на самом деле является загадочный объект под названием Capotauro.

В октябре 2025 года астрономы предположили, что космический телескоп Уэбб обнаружил самую древнюю галактику во Вселенной. Возможно, как считали ученые, это самая первая галактика, возникавшая после Большого взрыва. Теперь же ученые обнаружили, что объект, который считался галактикой, переместился в космосе, чего не могла сделать галактика из ранней Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполагает, что это Capotauro – это не галактика, а совершенно другой объект и находится он гораздо ближе к нам, пишет IFLScience.

Сейчас самой старой галактикой считается MoM-z14, которая существовала через 290 миллионов лет после Большого взрыва. Но астрономы в прошлом году предположили, что ни обнаружили галактику, получившую название Capotauro, которая существовала уже через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Но современные теории эволюции предполагают, что для формирования галактик необходимо несколько сотен миллионов лет. Это значит, что существование Capotauro указывало на то, что наши представления о Вселенной неверны.

В правом верхнем углу виден объект Capotauro Фото: NASA

Астрономы иногда сравнивают возраст Вселенной, который составляет 13,8 млрд лет, с одним земным годом. Если использовать такой космический календарь, то Большой взрыв произошел в полночь 1 января, наша галактика Млечный Путь появилась 1 марта, Земля сформировалась 14 сентября, а современные люди появились 31 декабря. Согласно этому календарю, самые древние галактики должны были сформироваться после 7 января. В данном случае галактика MoM-z14 появилась 8 января, а предполагаемая галактика Capotauro – 4 января.

И это стало большой проблемой для астрономов, ведь ее просто не должно существовать в такой ранний период истории Вселенной.

Авторы нового исследования изучили архивные данные телескопа Уэбб и сравнили наблюдения за Capotauro за июнь 2026 года с данными за декабрь 2022 года. Оказалось, что этот объект за 3,5 года сместился на расстояние 0,13 угловой секунды. Данный факт подтверждает, что Capotauro на самом деле находится в нашей галактике, а значит никакой аномалии нет. Галактика, расположенная в миллиардах световых лет от нас, не могла бы переместиться на такое заметное с точки зрения Земли расстояние.

Гипотеза о том, что этот объект является галактикой из очень ранней Вселенной, отчасти основывалась на резком обрыве в спектре излучаемого света. Считалось, что это объясняется поглощением света водородом. Этот процесс характерен для самых древних галактик. Но спектральные характеристики коричневых карликов могут выглядеть очень похоже. Это объекты, которые рождаются как звезды, но у них не хватает массы для запуска термоядерного синтеза в ядре. Коричневые карлики напоминают чрезвычайно огромные планеты класса газовый гигант, как Юпитер.

Астрономы считают, что это самый холодный коричневый карлик, который находится на расстоянии 2400 световых лет от нас. Для более детального изучения этого объекта и его характеристик нужны дополнительные наблюдения.

Другие новости науки