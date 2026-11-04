Єдиний кіт, який отримав медаль Марії Дікін: його поховали з військовими почестями

У 1949 році чорно-білий кіт на прізвисько Саймон, який перебував на борту британського військового корабля "Аметист" (HMS Amethyst), отримав поранення, коли судно потрапило під обстріл на річці Янцзи в Китаї.

Незважаючи на осколкові поранення та опіки, Саймон продовжував ловити щурів, які загрожували мізерним запасам продовольства екіпажу, що опинився у пастці. Крім того, він допомагав підтримувати бойовий дух поранених моряків, пише Фокус.

За проявлену хоробрість Саймон був нагороджений медаллю Марії Дікін (PDSA Dickin Medal) — він став єдиним котом, який коли-небудь отримав цю нагороду.

Кіт Саймон Фото: Wikimedia Commons

На жаль, 28 листопада 1949 року, перебуваючи на карантині, Саймон помер, так і не встигнувши особисто отримати свою медаль. Його поховали з військовими почестями.

Таку саму найвищу військову нагороду для тварин отримала кобила — сержант Реклесс. Вона служила в Корпусі морської піхоти США під час Корейської війни. Тварину було нагороджено медаллю Дікіна за "хоробрість і відданість обов’язку".

Її навчили перевозити боєприпаси, і завдяки своїй роботі, яка рятувала життя, вона отримала звання сержанта. У березні 1953 року всього за один день вона здійснила 51 рейс від складів боєприпасів до вогневих позицій, а також винесла з гори в безпечне місце поранених солдатів.

"Її стосунки з солдатами підкреслюють надзвичайно важливу роль тварин на війні — вони цінні не лише своєю витривалістю та силою в бою, а й тією підтримкою та товариськістю, які вони дарують своїм побратимам", — написала Робін Хаттон, авторка біографії сержанта Реклесс.

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