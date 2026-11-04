Единственный кот, удостоившийся медали Марии Дикин: его хоронили с воинскими почестями

В 1949 году черно-белый кот по кличке Саймон, находившийся на борту британского военного корабля «Аметист» (HMS Amethyst), получил ранения, когда судно попало под обстрел на реке Янцзы в Китае.

Несмотря на осколочные ранения и ожоги, Саймон продолжал ловить крыс, которые угрожали скудным запасам продовольствия экипажа, оказавшегося в ловушке. Кроме того, он помогал поддерживать боевой дух раненых моряков, пишет Фокус.

За проявленную храбрость Саймон был удостоен медали Марии Дикин (PDSA Dickin Medal) — он стал единственным котом, когда-либо получившим эту награду.

Кот Саймон Фото: Wikimedia Commons

К сожалению, 28 ноября 1949 года, находясь на карантине, Саймон скончался, так и не успев лично получить свою медаль. Его похоронили с воинскими почестями.

Такую же высшую воинскую награду для животных получила лошадь – сержант Реклесс. Она служила в Корпусе морской пехоты США во время Корейской войны. Животное было удостоено медали Дикин за “храбрость и преданность долгу”.

Её обучили перевозке боеприпасов, и благодаря своей работе, спасавшей жизни, она получила звание сержанта. В марте 1953 года всего за один день она совершила 51 рейс от складов боеприпасов к огневым позициям, а также вынесла с горы в безопасное место раненых солдат.

“Ее отношения с солдатами подчеркивают важнейшую роль животных на войне — они ценны не только своей выносливостью и силой в бою, но и той поддержкой и товариществом, которые они дарят своим сослуживцам”, - написала Робин Хаттон, автор биографии сержанта Реклесс.

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