В Україні знову різко зміниться погода: листопад ще може здивувати
Синоптики прогнозують до кінця тижня зниження температури повітря, а потім настане несподіване потепління.
У першій половині листопада очікуються коливання температури. До кінця цього тижня температура повітря поступово знижуватиметься. Але вже на початку наступного тижня вона підвищиться, і настане несподіване потепління. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Згідно з прогнозом синоптика, настає холодний період листопада, і в цьому немає нічого незвичайного — все-таки це останній місяць осені. Хоча надто різкого зниження температури повітря найближчими днями не очікується. До кінця тижня на всій території України переважатиме холодна погода, в основному без опадів. На вихідних, згідно з прогнозом, нічна температура повітря опуститься нижче нуля.
Погода в Україні 4 листопада
У середу, 4 листопада, температура повітря як вночі, так і вдень в Україні буде приблизно однаковою — на рівні 5–9 градусів тепла. У південних, південно-східних областях та на Закарпатті буде тепліше: очікується від 9 до 12 градусів тепла. При цьому практично всюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку.
У Києві 4 листопада очікується температура повітря в межах від 6 до 8 градусів тепла. Вітер північний, без опадів, згідно з прогнозом Діденка.
Погода в Україні 5 листопада
Укргідрометцентр прогнозує зниження температури аж до нуля градусів вночі на заході України у четвер, 5 листопада. Температура вдень становитиме від +1 до +5 по всій території країни. На півдні буде трохи тепліше. Опадів не очікується.
Погода в Україні 6 листопада
У п’ятницю, 6 листопада, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, на всій території України очікуються невеликі дощі. Навіть вночі очікується плюсова температура, а вдень по всій країні прогнозується від 2 до 7 градусів тепла. На сході України буде прохолодніше.
Погода в Україні 7 листопада
У суботу, 7 листопада, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні буде сонячна, але холодна погода. Нічна температура місцями опуститься нижче нуля, а вдень також буде холодно. Очікується від 1 до 3 градусів тепла, лише на півдні традиційно буде трохи тепліше.
Погода в Україні 8 листопада
У неділю, 8 листопада, у багатьох регіонах України навіть вдень температура буде мінусовою. Найхолодніше буде у західних областях, як показує прогноз Укргідрометцентру.
В Україні настане потепління 10 листопада
Діденко прогнозує, що вже 10–11 листопада в Україні очікується зміна погоди: температура повітря підвищиться, а отже, у більшості областей нашої країни настане потепління. Це потепління супроводжуватиметься періодичними дощами.
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