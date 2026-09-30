Наполеон передбачав погоду: прогноз залежав від того, у якій позі він спав

Знаменитий білий перський кіт на прізвисько Наполеон прославився як "Балтіморський провісник погоди". Його могила розташована в меморіальному парку Еспін-Хілл у штаті Меріленд.

У 1930 році американські ЗМІ назвали кота Наполеона, який мешкав на вулиці Сент-Пол, справжнім "котячим барометром". Перський кіт, що належав місіс Фанні де Шилдс, передбачав погоду незвичайним чином, пише Фокус.

Справа в тому, що кіт Наполеон любив спати на боці. Але щойно він змінював позу й лягав на живіт, підклавши передні лапи по обидва боки від голови, як протягом доби неодмінно починався дощ. Іноді його прогнози розходилися з даними Бюро погоди США, проте правильними виявлялися саме передбачення Наполеона.

Справжню славу Наполеон здобув, коли зміг точно передбачити кінець тривалої та важкої посухи, яка мучила Балтімор влітку 1930 року. Через кілька тижнів посухи господиня Наполеона помітила, що кіт прийняв позу, яка віщувала дощ.

Місіс Шилдс зателефонувала до редакції газети "The Sun", щоб повідомити радісну новину. Наступного дня, всупереч офіційним прогнозам, справді пішов дощ. Саме тоді кіт місіс Шилдс отримав нове прізвисько "Наполеон — провісник погоди".

Протягом наступних шести років місіс де Шилдс приймала дзвінки від фермерів та організаторів заходів на відкритому повітрі, які хотіли дізнатися, у якій позі спить Наполеон.

Коли в 1936 році Наполеон помер у віці дев’ятнадцяти років, газета "The Sun" опублікувала про нього некролог, який був довшим і детальнішим за ті, що писали про більшість людей.

У некролозі навіть згадувалися його "родичі": "...наскільки було відомо, Неппі завжди був холостяком, і навряд чи у нього залишилися якісь члени сім’ї, хоча повної впевненості в цьому не було".

Після короткої церемонії його поховали на кладовищі для домашніх тварин "Еспін-Хілл", а на могилі встановили надгробний камінь.

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