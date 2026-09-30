Наполеон предсказывал погоду: прогноз зависел от того, в какой позе он спал

Знаменитый белый персидский кот по кличке Наполеон прославился как “Балтиморский предсказатель погоды”. Его могила находится в мемориальном парке Эспин-Хилл в штате Мэриленд.

В 1930 году американские СМИ назвали кота Наполеона, который жил на улице Сент-Пол, настоящим “кошачьим барометром”. Персидский кот, принадлежавший миссис Фанни де Шилдс, предсказывал погоду необычным образом, пишет Фокус.

Дело в том, что кот Наполеон любил спать на боку. Но стоило ему сменить позу и лечь на живот, подложив передние лапы по обе стороны от головы, как в течение суток непременно начинался дождь. Иногда его прогнозы расходились с данными Бюро погоды США, однако верными оказывались именно предсказания Наполеона.

Настоящую славу Наполеон снискал, когда смог точно предсказать окончание долгой и тяжелой засухи, которая мучила Балтимор летом 1930 года. Спустя несколько недель засухи, хозяйка Наполеона заметила, что кот принял позу, предвещающую дождь.

Миссис Шилдс позвонила в редакцию газеты The Sun, чтобы сообщить радостную новость. На следующий день, вопреки официальным прогнозам, действительно пошел дождь. Именно тогда кот миссис Шилдс получил новое прозвище “Наполеон — предсказатель погоды”.

В течение следующих шести лет миссис де Шилдс принимала звонки от фермеров и организаторов мероприятий на открытом воздухе, желавших узнать, в какой позе спит Наполеон.

Когда в 1936 году Наполеон скончался в возрасте девятнадцати лет, газета The Sun посвятила ему некролог, который был длиннее и подробнее тех, что писали о большинстве людей.

В некрологе даже упоминались его “родственники”: “...насколько было известно, Нэппи всегда был холостяком, и вряд ли у него остались какие-либо члены семьи, хотя полной уверенности в этом не было”.

После краткой церемонии его похоронили на кладбище для домашних животных Эспин-Хилл, а на могиле установили надгробный камень.

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