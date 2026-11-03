В Украине снова резко поменяется погода: ноябрь все еще может удивить

Синоптики прогнозируют до конца недели снижение температуры воздуха, а затем настанет неожиданное потепление.

В первой половине ноября ожидаются температурные колебания. До конца текущей недели температура воздуха будет постепенно падать. Но зато уже в начале следующей недели она вырастет и наступит неожиданное потепление. Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Согласно прогнозу синоптика, наступает холодный период ноября и в этом нет ничего необычного – все-таки это последний месяц осени. Хотя слишком сильного снижения температуры воздуха не ожидается в ближайшие дни. До конца недели будет преимущественно холодная погода в основном без осадков на всей территории Украины. На выходных, согласно прогнозу, ночная температура воздуха опустится ниже нуля.

Погода в Украине 4 ноября

Погода в Украине 4 ноября Фото: укргидрометцентр

В среду, 4 ноября, температура воздуха и ночью, и днем ​​в Украине будет примерно одинаковой, на уровне 5-9 градусов тепла. В южных, юго-восточных областях и на Закарпатье будет теплее: ожидается от 9 до 12 градусов тепла. При этом практически повсюду в Украине ожидается сильный ветер северного направления.

В Киеве 4 ноября ожидается температура воздуха в пределах от 6 до 8 градусов тепла. Ветер северный, без осадков, согласно прогнозу Диденко.

Погода в Украине 5 ноября

Погода в Украине 5 ноября Фото: укргидрометцентр

Укргидрометцентр прогнозирует снижение температуры вплоть до нуля градусов ночью на западе Украины в четверг, 5 ноября. Температура днем будет на уровне от +1 до +5 по все территории страны. На юге будет немного теплее. Без осадков.

Погода в Украине 6 ноября

Погода в Украине 6 ноября Фото: укргидрометцентр

В пятницу, 6 ноября, согласно прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории Украины ожидаются небольшие дожди. Даже ночью ожидается плюсовая температура, а днем по всей стране прогнозируется от 2 до 7 градусов тепла. На востоке Украины будет более прохладно.

Погода в Украине 7 ноября

Погода в Украине 7 ноября Фото: укргидрометцентр

В субботу, 7 ноября, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине будет солнечная, но холодная погода. Ночная температура местами опустится ниже нуля, а днем также будет холодно. Ожидается от 1 до 3 градусов тепла, только на юге традиционно будет немного теплее.

Погода в Украине 8 ноября

Погода в Украине 8 ноября Фото: укргидрометцентр

В воскресенье, 8 ноября, во многих регионах Украины даже дне будет минусовая температура. Холоднее всего будет в западных областях, как показывает прогноз Укргидрометцентра.

В Украину придет потепление 10 ноября

Диденко прогнозирует, что уже 10-11 ноября в Украине ожидается смена погоды: температура воздуха поднимется, а значит наступит потепление в большинстве областей нашей страны. Это потепление будет сопровождаться периодическими дождями.

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