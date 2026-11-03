Поруч із скам"янілістю мастодонта, віком 10 тис. років, знайшли алюмінієвий клин

У 1973 році в румунському місті Аюд робітники виявили алюмінієвий клин, виготовлений механічним способом. Предмет знаходився на глибині близько 10 метрів поруч із рештками мастодонта, вік яких становить 10 000 років. Проблема полягала в тому, що алюміній як самостійний метал було отримано лише в 1820-х роках.

Металургійний аналіз показав, що цей предмет вагою близько 2,3 кг є сплавом алюмінію, міді, цинку та свинцю. Виявлення такого "сучасного" металу в одному шарі з рештками доісторичної мегафауни породило багаторічні суперечки про "загублені цивілізації", мандрівників у часі або інопланетних гостей, пише Фокус.

Насправді "Аюдський клин" — це деталь сучасної важкої техніки. За своєю формою та призначенням цей предмет ідентичний зубцям ковша екскаватора. Такі масивні клиноподібні наконечники кріпляться до нижнього краю ковша, щоб легше проникати в щільний ґрунт або гірську породу. Це витратні елементи: вони надягаються на посадковий виступ і фіксуються штифтом, який вставляється в бічні отвори. У процесі інтенсивних земляних робіт такі зубці нерідко відламуються.

Ковш екскаватора з міцними змінними зубцями на нижньому краї. "Аюдський клин" повністю збігається за формою та розташуванням кріпильних отворів із такими робочими елементами.

Знахідка алюмінієвого зуба поруч із доісторичними кістками пояснюється перемішуванням шарів ґрунту або стратиграфічним змішуванням. У піщаному кар’єрі проводилися роботи із застосуванням важкої техніки. Коли екскаватор врізався в стародавній піщаний пласт, що містив скам’янілості льодовикового періоду, один із зубів відламався й впав у траншею. Коли робітники спустилися вниз, щоб оглянути виявлені останки мастодонта, вони знайшли поруч із ними цей сучасний предмет, через що виникло помилкове враження, що вони опинилися там одночасно.

Хоча зазвичай такі зубці виготовляють із високоміцної сталі, існують і спеціалізовані варіанти з дюралюмінію або аналогічних алюмінієвих сплавів — їх застосовують там, де необхідно уникнути появи іскор (наприклад, у вибухонебезпечних середовищах). Існує також версія, що клин міг бути частиною шасі літака часів Другої світової війни, однак теорія про зуб екскаватора краще пояснює наявність кріпильних отворів, внутрішню порожнину та характерний тупий профіль предмета.

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