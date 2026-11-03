Рядом с окаменелостью мастодонта, возрастом 10 тыс. лет, нашли алюминиевый клин

В 1973 году в румынском городе Аюд рабочие обнаружили алюминиевый клин, изготовленный механическим способом. Предмет находился на глубине около 10 метров рядом с останками мастодонта, возраст которых составляет 10 000 лет. Проблема заключалась в том, что алюминий как самостоятельный металл был получен лишь в 1820-х годах.

Металлургический анализ показал, что этот предмет весом около 2,3 кг представляет собой сплав алюминия, меди, цинка и свинца. Обнаружение столь «современного» металла в одном слое с останками доисторической мегафауны породило многолетние споры о «потерянных цивилизациях», путешественниках во времени или инопланетных гостях, пишет Фокус.

На самом деле «Аюдский клин» — это деталь современной тяжелой техники. По своей форме и назначению предмет идентичен зубьям ковша экскаватора. Такие массивные клиновидные наконечники крепятся к нижней кромке ковша, чтобы легче проникать в плотный грунт или горную породу. Это расходные элементы: они надеваются на посадочный выступ и фиксируются штифтом, который вставляется в боковые отверстия. В процессе интенсивных земляных работ такие зубья нередко отламываются.

Ковш экскаватора с прочными сменными зубьями на нижней кромке. «Аюдский клин» полностью совпадает по форме и расположению крепежных отверстий с такими рабочими элементами.

Нахождение алюминиевого зуба рядом с доисторическими костями объясняется перемешиванием слоев грунта или стратиграфическим смешением. В песчаном карьере велись работы с применением тяжелой техники. Когда экскаватор врезался в древний песчаный пласт, содержащий окаменелости ледникового периода, один из зубьев отломился и упал в траншею. Когда рабочие спустились вниз, чтобы осмотреть обнаруженные останки мастодонта, они нашли рядом с ними этот современный предмет, из-за чего возникло ошибочное впечатление, что они оказались там одновременно.

Хотя обычно такие зубья изготавливают из высокопрочной стали, существуют и специализированные варианты из дюралюминия или аналогичных алюминиевых сплавов — их применяют там, где необходимо исключить появление искр (например, во взрывоопасных средах). Существует также версия, что клин мог быть частью шасси самолета времен Второй мировой войны, однако теория о зубе экскаватора лучше объясняет наличие крепежных отверстий, внутреннюю полость и характерный тупой профиль предмета.

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