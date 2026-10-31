Космічний захист Землі дав тріщину: чи повториться це у майбутньому (відео)

Магнітне поле Землі захищає планету від небезпечних частинок, але потужна сонячна буря у травні 2024 року показала, що цей захист не такий надійний, як вважали вчені. Дослідники виявили високоенергетичні електрони в області, куди, як вважалося, вони не могли проникнути.

Земля оточена двома кільцеподібними областями, які називаються радіаційними поясами Ван Аллена і містять енергійні протони та електрони, утримувані магнітним полем планети. Упродовж багатьох років вчені вважали, що внутрішній пояс має майже непроникну межу, яка утримує небезпечні ультрарелятивістські електрони на відстані, пише Science Alert.

Ці так звані "електрони-вбивці" можуть рухатися майже зі швидкістю світла. Їхня енергія дозволяє їм проникати крізь захисне покриття супутників, пошкоджувати електроніку та підвищувати ризики опромінення для космонавтів.

У 2024 році відбулася сонячна супербуря

Донедавна вчені вважали, що електромагнітні хвилі поясів Ван Аллена, взаємодіючи з холодною плазмою, розсіюють енергійні електрони в бік атмосфери Землі, не даючи їм наблизитися до планети.

Однак сонячна супербуря травня 2024 року поставила під сумнів це пояснення. Сонячні спалахи та корональні викиди маси спричинили геомагнітну бурю категорії G5 — найсильнішу за класифікацією. Вона значно виснажила холодну плазму навколо Землі, що дозволило електромагнітним хвилям, відомим як "хорус", стати активнішими.

Японський супутник "Арасе" зафіксував ці зміни. Кількість електронів з енергією близько 3 мегаелектронвольт зросла більш ніж у 5 000 разів порівняно з рівнями до бурі.

Сонячні спалахи та корональні викиди маси спричинили геомагнітну бурю категорії G5 Фото: Geophysical Research Letters

Спочатку з'явилися частинки з нижчою енергією, а упродовж наступних 24 годин — більш енергійні. Це свідчило про те, що електрони набирали енергію безпосередньо всередині внутрішнього радіаційного поясу.

Підвищений рівень поступово знижувався аж до жовтня 2024 року, коли чергова сонячна буря вплинула на навколоземний простір.

"Це відкриття демонструє необхідність розуміння та прогнозування поведінки енергійних електронів в екстремальних умовах космічної погоди", — зазначив Йошізумі Мійоші з Нагойського університету, який керував дослідженням.

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