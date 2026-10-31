Космическая защита Земли дала трещину: повторится ли это в будущем (видео)

Магнитное поле Земли защищает планету от опасных частиц, но мощная солнечная буря в мае 2024 года показала, что эта защита не так надежна, как полагали учёные. Исследователи обнаружили высокоэнергетические электроны в области, куда, как считалось, они не могли проникнуть.

Земля окружена двумя кольцеобразными областями, называемыми радиационными поясами Ван Аллена, которые содержат энергичные протоны и электроны, удерживаемые магнитным полем планеты. На протяжении многих лет учёные считали, что внутренний пояс имеет почти непроницаемую границу, которая удерживает опасные ультрарелятивистские электроны на расстоянии, пишет Science Alert.

Эти так называемые "электроны-убийцы" могут двигаться почти со скоростью света. Их энергия позволяет им проникать сквозь защитное покрытие спутников, повреждать электронику и повышать риск облучения космонавтов.

В 2024 году произошла солнечная супербуря

До недавнего времени учёные считали, что электромагнитные волны поясов Ван Аллена, взаимодействуя с холодной плазмой, рассеивают высокоэнергетические электроны в сторону атмосферы Земли, не давая им приблизиться к планете.

Однако солнечная супербуря мая 2024 года поставила под сомнение это объяснение. Солнечные вспышки и корональные выбросы массы вызвали геомагнитную бурю категории G5 — самую сильную по классификации. Она значительно истощила холодную плазму вокруг Земли, что позволило электромагнитным волнам, известным как "хорус", стать более активными.

Японский спутник "Арасе" зафиксировал эти изменения. Количество электронов с энергией около 3 мегаэлектронвольт увеличилось более чем в 5 000 раз по сравнению с показателями до бури.

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы вызвали геомагнитную бурю категории G5 Фото: Geophysical Research Letters

Сначала появились частицы с более низкой энергией, а в течение следующих 24 часов — более энергичные. Это свидетельствовало о том, что электроны набирали энергию непосредственно внутри внутреннего радиационного пояса.

Повышенный уровень постепенно снижался вплоть до октября 2024 года, когда очередная солнечная буря повлияла на околоземное пространство.

"Это открытие свидетельствует о необходимости понимания и прогнозирования поведения энергичных электронов в экстремальных условиях космической погоды", — отметил Йошизуми Миёси из Нагойского университета, руководивший исследованием.

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