Зарплати вчителів здивували вчених: у Туреччині виявили античні написи (фото)

Приблизно 2 200 років тому в одному з давньогрецьких міст вчителі музики отримували вищу зарплату, ніж викладачі читання, літератури та фізичного виховання. Про це свідчать нещодавно виявлені написи з міста Теос на заході Туреччини.

Археологічні розкопки 2026 року дозволили виявити 13 написів, які містять нову інформацію про життя древнього міста. Знахідки свідчать про те, що на заняттях були присутні як дівчата, так і хлопці, учні складали офіційні іспити, а освіта відбувалася за чітко визначеними правилами, пише Arkeonews.

Згідно написів, система освіти частково фінансувалася заможним громадянином на ім'я Політрос, який пожертвував 34 000 драхм на створення освітнього фонду. Ці кошти допомогли забезпечити навчання вільнонароджених хлопчиків і дівчаток у елліністичний період. Учні вивчали читання, письмо, граматику, літературу та музику, а також фізичну культуру й військову справу.

Давньогрецькі написи виявили у Теосі, старовинному місті у Туреччині Фото: İzmir Metropolitan Municipality

У вчителів також були чітко визначені обов'язки. За словами керівника розкопок, професора Муси Кадіоглу з Анкарського університету, викладачі брали участь у визначенні предметів, які вивчатимуть учні. Адміністратор віком понад 40 років міг втрутитися, щоб врегулювати суперечки між вчителями.

Записи з гімназії Політрос свідчать, що вчителі музики отримували 700 драхм на рік. Вчителі читання, письма та літератури заробляли від 500 до 600 драхм, тоді як інструктори з фізичного виховання отримували по 500 драхм кожен.

Учні також складали офіційні іспити. Академічні та музичні іспити проводилися в булеутеріоні — будівлі міської ради. Дослідники вважають, що іспити з фізичного виховання та військової підготовки відбувалися в гімназії, розташованій на півночі.

Будівля ради могла вмістити близько 800 осіб на 17 рядах сидінь. Вона слугувала місцем для громадських зборів та освітніх заходів, що свідчить про те, наскільки тісно пов’язані були навчання та суспільне життя в Теосі.

Записи з гімназії Політрос свідчать, що вчителі музики отримували 700 драхм на рік Фото: İzmir Metropolitan Municipality

Не всі виявлені написи стосувалися питань освіти. В одному з написів згадується Парменіон — видатний полководець, який служив під командуванням Александра Великого. Інші тексти описують рішення, у прийнятті яких брали участь судді, запрошені з Мілета, Смірни та Мітілени для вирішення правових суперечок у Теосі.

Ці знахідки свідчать про те, що грецькі міста іноді зверталися до зовнішніх суддів для врегулювання суперечок. Жителі Теоса також вшановували суддів-гостей та громади, які їх надсилали, що є свідченням співпраці між сусідніми містами.

Розкопки в булетеріоні також принесли значні зміни на цій ділянці. Коли у 2010 році було відновлено систематичні археологічні роботи, над землею було видно лише кілька рядів сидінь. З того часу дослідники оголили значно більшу частину будівлі та провели масштабну реставрацію.

Дослідники оголили значно більшу частину будівлі та провели масштабну реставрацію Фото: Wikimedia Commons

Проєкт підтримується Міністерством культури та туризму Туреччини, Анкарським університетом та муніципалітетом міста Ізмір. Упродовж 2026 року реставраційні роботи просунулися настільки, що в історичній будівлі ради знову стали проводити культурні заходи.

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