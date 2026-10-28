Зарплаты учителей удивили ученых: в Турции обнаружили античные надписи (фото)

Примерно 2 200 лет назад в одном из древнегреческих городов учителя музыки получали более высокую зарплату, чем преподаватели чтения, литературы и физического воспитания. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные надписи из города Теос на западе Турции.

Археологические раскопки 2026 года позволили обнаружить 13 надписей, содержащих новую информацию о жизни древнего города. Находки свидетельствуют о том, что на занятиях присутствовали как девушки, так и юноши, ученики сдавали официальные экзамены, а образование проходило по четко установленным правилам, пишет Arkeonews.

Согласно надписям, система образования частично финансировалась состоятельным гражданином по имени Политрос, который пожертвовал 34 000 драхм на создание образовательного фонда. Эти средства помогли обеспечить обучение свободнорожденных мальчиков и девочек в эллинистический период. Ученики изучали чтение, письмо, грамматику, литературу и музыку, а также физическую культуру и военное дело.

Древнегреческие надписи обнаружили в Теосе, старинном городе в Турции Фото: İzmir Metropolitan Municipality

У учителей также были четко определены обязанности. По словам руководителя раскопок, профессора Мусы Кадиоглу из Анкарского университета, преподаватели участвовали в определении предметов, которые будут изучать ученики. Администратор в возрасте старше 40 лет мог вмешаться, чтобы урегулировать споры между учителями.

Записи из гимназии "Политрос" свидетельствуют, что учителя музыки получали 700 драхм в год. Учителя чтения, письма и литературы зарабатывали от 500 до 600 драхм, тогда как инструкторы по физическому воспитанию получали по 500 драхм каждый.

Ученики также сдавали официальные экзамены. Академические и музыкальные экзамены проводились в булеутерионе — здании городского совета. Исследователи полагают, что экзамены по физическому воспитанию и военной подготовке проходили в гимназии, расположенной на севере.

Здание совета могло вместить около 800 человек на 17 рядах сидений. Оно служило местом для общественных собраний и образовательных мероприятий, что свидетельствует о том, насколько тесно были связаны обучение и общественная жизнь в Теосе.

Согласно записям гимназии "Политрос", учителя музыки получали 700 драхм в год Фото: İzmir Metropolitan Municipality

Не все обнаруженные надписи касались вопросов образования. В одной из надписей упоминается Парменион — выдающийся полководец, служивший под командованием Александра Великого. Другие тексты описывают решения, в принятии которых участвовали судьи, приглашенные из Милета, Смирны и Митилены для разрешения правовых споров в Теосе.

Эти находки свидетельствуют о том, что греческие города иногда обращались к внешним судьям для урегулирования споров. Жители Теоса также оказывали почёт судьям-гостям и общинам, которые их направляли, что свидетельствует о сотрудничестве между соседними городами.

Раскопки в булетерионе также привели к значительным изменениям на этом участке. Когда в 2010 году были возобновлены систематические археологические работы, над землёй были видны лишь несколько рядов сидений. С тех пор исследователи обнажили значительно большую часть здания и провели масштабную реставрацию.

Исследователи раскопали значительно большую часть здания и провели масштабную реставрацию Фото: Wikimedia Commons

Проект поддерживается Министерством культуры и туризма Турции, Анкарским университетом и муниципалитетом города Измир. В течение 2026 года реставрационные работы продвинулись настолько, что в историческом здании совета вновь стали проводить культурные мероприятия.

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