Це місто збудував Юлій Цезар: археологи зробили нові відкриття у Франції (фото)

На півдні Франції археологи знайшли нові залишки стародавнього римського міста, зокрема житловий будинок, мармурову чашу та залишки монументального храму. Ці знахідки дають змогу детальніше зрозуміти, як жили люди у Форумі Юлія.

Розкопки є частиною дослідження Форуму Юлія — римського поселення, що лежить під сучасним містом Фрежус. Міські археологи проводять роботи, щоб з'ясувати, як розвивався стародавній міський центр і як були організовані його будівлі, пише Heritage Daily.

"Розкопки дають нову інформацію про планування та заселення цього важливого римського міського центру", — сказав П'єр Екскоффон, директор археологічної служби міста Фрежус.

Однією з найважливіших знахідок є споруда, розташована поблизу перетину двох головних римських вулиць Фото: City of Fréjus

Однією з найважливіших знахідок є монументальна споруда, розташована поблизу перетину двох головних римських вулиць: "кардо максімус", що пролягала з півночі на південь, та "декуманус максімус", що пролягала зі сходу на захід.

Ці дороги утворювали центральну основу римського містобудування, з'єднуючи житлові райони з громадськими будівлями та просторами, що використовувалися для громадських і релігійних заходів.

Археологи вважають, що знайдена споруда могла бути храмом або святилищем. Однак для встановлення призначення споруди знадобляться подальші дослідження. Її розташування поблизу перетину головних магістралей міста свідчить про те, що вона займала важливе місце в громадському чи релігійному житті Форум-Юлію.

Дослідникам доведеться вивчити збережені архітектурні залишки та їхній взаємозв'язок із сусідніми будівлями, щоб визначити, як був організований цей комплекс. Додаткові свідчення також можуть допомогти встановити, чи був він частиною більшого релігійного комплексу або виконував іншу функцію.

Археологи знайшли римські артефакти Фото: City of Fréjus

Під час розкопок також виявили римський домус, або приватний будинок, що надає додаткові свідчення про побутове життя у Форумі Юлія. Резиденція виходила безпосередньо на кардо максімус і була організована навколо атріуму — центрального простору, що з'єднував суміжні кімнати та слугував центром побутової діяльності.

Серед збережених на місці об'єкта елементів — підлога з кольорового бетону та мармурова раковина. Ці деталі дають уявлення про внутрішнє оздоблення будинку та матеріали, використані при його будівництві.

Форум Юлія був важливим поселенням у римській провінції Нарбонська Галлія і перетворився на значний міський та морський центр. У сучасному Фрежусі досі збереглися численні залишки того періоду, зокрема амфітеатр, акведук та інші монументальні споруди римської епохи.

Поточні археологічні дослідження у центрі міста розпочалися навесні 2026 року Фото: City of Fréjus

Поточні археологічні дослідження у центрі міста розпочалися навесні 2026 року. Під час Європейських днів археології в червні одне з місць розкопок було відкрито для відвідувачів, що дало можливість спостерігати за роботою муніципальних археологів та дізнатися про пам'ятки, приховані під сучасним містом.

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