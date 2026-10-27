Этот город построил Юлий Цезарь: археологи сделали новые открытия во Франции (фото)
На юге Франции археологи обнаружили новые остатки древнего римского города, в частности жилой дом, мраморную чашу и остатки монументального храма. Эти находки позволяют более подробно понять, как жили люди в Форуме Юлия.
Раскопки являются частью исследования Форума Юлия — римского поселения, расположенного под современным городом Фрежус. Городские археологи проводят работы, чтобы выяснить, как развивался древний городской центр и как были организованы его здания, пишет Heritage Daily.
"Раскопки дают новую информацию о планировке и заселении этого важного римского городского центра", — сказал Пьер Экскоффон, директор археологической службы города Фрежус.
Одной из важнейших находок является монументальное сооружение, расположенное вблизи пересечения двух главных римских улиц: "кардо максимус", пролегавшей с севера на юг, и "декуманус максимус", пролегавшая с востока на запад.
Эти дороги составляли центральную основу римского градостроительства, соединяя жилые районы с общественными зданиями и площадями, использовавшимися для общественных и религиозных мероприятий.
Археологи полагают, что обнаруженное сооружение могло быть храмом или святилищем. Однако для установления назначения сооружения потребуются дальнейшие исследования. Его расположение вблизи пересечения главных магистралей города свидетельствует о том, что оно занимало важное место в общественной или религиозной жизни Форум-Юлия.
Исследователям предстоит изучить сохранившиеся архитектурные остатки и их взаимосвязь с соседними зданиями, чтобы определить, как был организован этот комплекс. Дополнительные свидетельства также могут помочь установить, был ли он частью более крупного религиозного комплекса или выполнял иную функцию.
В ходе раскопок также был обнаружен римский домус, или частный дом, что дает дополнительные свидетельства о бытовой жизни в Форуме Юлия. Резиденция выходила непосредственно на Кардо Максимус и была построена вокруг атриума — центрального пространства, соединявшего смежные комнаты и служившего центром бытовой деятельности.
Среди сохранившихся на месте объекта элементов — пол из цветного бетона и мраморная раковина. Эти детали дают представление о внутренней отделке дома и материалах, использованных при его строительстве.
Форум Юлия был важным поселением в римской провинции Нарбонская Галлия и превратился в значительный городской и морской центр. В современном Фрежусе до сих пор сохранились многочисленные остатки того периода, в частности амфитеатр, акведук и другие монументальные сооружения римской эпохи.
Текущие археологические исследования в центре города начались весной 2026 года. Во время Европейских дней археологии в июне одно из мест раскопок было открыто для посетителей, что дало возможность понаблюдать за работой муниципальных археологов и узнать о памятниках, скрытых под современным городом.
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