Этот город построил Юлий Цезарь: археологи сделали новые открытия во Франции (фото)

На юге Франции археологи обнаружили новые остатки древнего римского города, в частности жилой дом, мраморную чашу и остатки монументального храма. Эти находки позволяют более подробно понять, как жили люди в Форуме Юлия.

Раскопки являются частью исследования Форума Юлия — римского поселения, расположенного под современным городом Фрежус. Городские археологи проводят работы, чтобы выяснить, как развивался древний городской центр и как были организованы его здания, пишет Heritage Daily.

"Раскопки дают новую информацию о планировке и заселении этого важного римского городского центра", — сказал Пьер Экскоффон, директор археологической службы города Фрежус.

Одной из важнейших находок является сооружение, расположенное недалеко от пересечения двух главных римских улиц Фото: City of Fréjus

Одной из важнейших находок является монументальное сооружение, расположенное вблизи пересечения двух главных римских улиц: "кардо максимус", пролегавшей с севера на юг, и "декуманус максимус", пролегавшая с востока на запад.

Эти дороги составляли центральную основу римского градостроительства, соединяя жилые районы с общественными зданиями и площадями, использовавшимися для общественных и религиозных мероприятий.

Археологи полагают, что обнаруженное сооружение могло быть храмом или святилищем. Однако для установления назначения сооружения потребуются дальнейшие исследования. Его расположение вблизи пересечения главных магистралей города свидетельствует о том, что оно занимало важное место в общественной или религиозной жизни Форум-Юлия.

Исследователям предстоит изучить сохранившиеся архитектурные остатки и их взаимосвязь с соседними зданиями, чтобы определить, как был организован этот комплекс. Дополнительные свидетельства также могут помочь установить, был ли он частью более крупного религиозного комплекса или выполнял иную функцию.

Археологи обнаружили римские артефакты Фото: City of Fréjus

В ходе раскопок также был обнаружен римский домус, или частный дом, что дает дополнительные свидетельства о бытовой жизни в Форуме Юлия. Резиденция выходила непосредственно на Кардо Максимус и была построена вокруг атриума — центрального пространства, соединявшего смежные комнаты и служившего центром бытовой деятельности.

Среди сохранившихся на месте объекта элементов — пол из цветного бетона и мраморная раковина. Эти детали дают представление о внутренней отделке дома и материалах, использованных при его строительстве.

Форум Юлия был важным поселением в римской провинции Нарбонская Галлия и превратился в значительный городской и морской центр. В современном Фрежусе до сих пор сохранились многочисленные остатки того периода, в частности амфитеатр, акведук и другие монументальные сооружения римской эпохи.

Текущие археологические исследования в центре города начались весной 2026 года Фото: City of Fréjus

Текущие археологические исследования в центре города начались весной 2026 года. Во время Европейских дней археологии в июне одно из мест раскопок было открыто для посетителей, что дало возможность понаблюдать за работой муниципальных археологов и узнать о памятниках, скрытых под современным городом.

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