Чи може гострий перець вбити людину: все залежить від сорту

Дослідники розповіли, наскільки небезпечними можуть бути деякі гострі продукти та чи становлять вони загрозу для життя людини.

Для більшості людей капсаїцин — активна речовина, що надає перцю чилі характерний смак і гостроту — у тих кількостях, у яких ми зазвичай його споживаємо, є абсолютно нешкідливим. Більше того, деякі дослідження вказують на те, що він навіть може бути корисним для здоров’я. Але є нюанс, пише Science Focus.

Тож чи може гострий перець справді зашкодити людині? За словами вчених, усе залежить від сорту перцю та індивідуальних особливостей організму людини. Справа в тому, що у високих концентраціях капсаїцин стає небезпечним: викликає печію, набряк слизової оболонки шлунка та може погіршити вже наявні захворювання, наприклад, синдром подразненого кишечника.

Більше того, для дітей капсаїцин може навіть виявитися отруйним. Наприклад, у 2023 році 14-річний підліток із США, який страждав на серцеві захворювання, помер після того, як з’їв дуже гострі кукурудзяні чіпси в рамках челенджу в соціальних мережах.

Вчені зазначають, що точно визначити небезпечну дозу капсаїцину досить складно, оскільки на це впливають одразу кілька факторів. Найгостріші сорти перцю чилі за шкалою Сковілла перевершують за своєю пекучістю навіть перцеві балончики, що використовуються поліцією, і можуть бути в 100 разів гострішими за ті соуси, якими ми зазвичай приправляємо свої страви.

Зазначимо, що деякі дослідження вже показали: люди, які регулярно вживають гострий перець, мають міцніше здоров’я та живуть довше за тих, хто його не їсть. Більше того, вчені з Університету штату Пенсильванії виявили, що любов до гострого насправді може багато чого розповісти про характер людини.

Результати показали, що люди, схильні до пошуку гострих відчуттів і чутливі до системи винагороди мозку, частіше за інших обирають продукти, що містять перець чилі. Водночас капсаїцин, як відомо, має протизапальні властивості, може сприяти регуляції артеріального тиску та знижує ризик ожиріння. Крім того, лабораторні дослідження показують, що капсаїцин може сприяти збільшенню різноманітності кишкових бактерій.

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