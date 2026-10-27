Может ли острый перец убить человека: все зависит от сорта

Исследователи рассказали, насколько опасными могут быть некоторые острые продукты и угрожают ли они жизни человека.

Для большинства людей капсаицин — активное вещество, придающее перцу чили характерный вкус и остроту — в тех количествах, в которых мы обычно его потребляем, совершенно безвреден. Более того, некоторые исследования указывают на то, что он даже может быть полезным для здоровья. Но есть нюанс, пишет Science Focus.

Так может ли острый перец действительно погубить человека? По словам ученых, все зависит от сорта перца и индивидуальных особенностей организма человека. Дело в том, что в высоких концентрациях капсамцин становится опасным: вызывает изжогу, отек слизистой желудка и может усугубить уже имеющиеся заболевания, например, синдрома раздраженного кишечника.

Более того, для детей капсаицин может даже стать ядовитым. Например, в 2023 году 14-летний подросток из США, страдавший заболеваниями сердца, скончался после того, как съел очень острый кукурузный чипс в рамках челленджа в социальных сетях.

Ученые отмечают, что точное определение опасной дозы капсаицина довольно сложно, поскольку на это влияют сразу несколько факторов. Самые острые сорта перца чили по шкале Сковилла превосходят по своей жгучести даже перцовые баллончики, используемые полицией, и могут быть в 100 раз острее тех соусов, которыми мы обычно приправляем свои блюда.

Отметим, что некоторые исследования уже показали, что люди, регулярно употребляющие острый перец, отличаются более крепким здоровьем и живут дольше тех, кто его не ест. Более того, ученые из Университета штата Пенсильвании, обнаружили, что любовь к острому на самом деле может многое рассказать о характере человека.

Результаты показали, что люди, склонные к поиску острых ощущений и чувствительные к системе вознаграждения мозга, чаще других выбирают продукты, содержащие перец чили. В то же время капсаицин, как известно, обладает противовоспалительными свойствами, может способствовать регуляции артериального давления и снижает риск ожирения. Кроме того, лабораторные исследования показывают, что капсаицин может способствовать увеличению разнообразия кишечных бактерий.

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