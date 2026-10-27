Солдат прожив у джунглях Індонезії 30 років: він не знав, що Друга світова війна давно закінчилася

У березні 1974 року весь світ спостерігав, як Хіроо Онода вийшов із джунглів на Філіппінах — через 29 років після закінчення Другої світової війни. Через дев’ять місяців на віддаленому індонезійському острові солдати виявили ще одну людину, яка досі жила в джунглях і продовжувала вести війну, що закінчилася в 1945 році.

Другого солдата звали Теруо Накамура, і на сьогодні його ім’я майже зникло з історії, пише Фокус.

Накамура навіть не був японцем у звичному розумінні цього слова. Він народився на Тайвані в 1919 році, коли той був японською колонією. Він належав до народу аміс — однієї з корінних етнічних груп Тайваню.

У 1943 році він вступив до добровольчого підрозділу японської армії, сформованого з представників корінних народів Тайваню, і був відправлений на острів Моротай (нині територія Індонезії).

У вересні 1944 року на Моротаї висадилися американські та австралійські війська. Японські захисники острова були розсіяні й відступили в джунглі. Серед них опинився й Накамура.

На батьківщині його офіційно визнали загиблим, але весь цей час він був живий.

Багато років він жив у джунглях разом з іншими солдатами, які відстали від своїх підрозділів, а з часом залишився зовсім сам. Він збудував невелику хатину, розчистив ділянку землі, вирощував собі їжу і ховався від будь-кого, кого помічав поблизу.

Війна закінчилася, але він або не знав про це, або не вірив. Минали десятиліття, люди навіть встигли висадитися на Місяці, а Накамура все ще переховувався в джунглях Моротая, підтримуючи свою гвинтівку в справному стані.

У 1974 році пілот, що пролітав над островом, помітив його хатину. У грудні того ж року його виявили індонезійські солдати. Йому було 55 років. Він провів у джунглях у повній самоті близько 30 років.

На той час Тайвань уже не був японським. Формально Накамура став громадянином країни, в якій він ніколи не жив, будучи дорослим. У цій країні більше не використовували ту мову, якою він навчався в школі. Його відправили не до Японії, а додому — на Тайвань.

Спочатку японський уряд виплатив йому лише мізерну суму за десятиліття служби. Коли про це дізналася громадськість, люди були обурені, і на адресу Накамури почали надходити пожертви.

Його повернення додому пройшло тихо. Його дружина, яка вважала його загиблим, багато років тому вийшла заміж за іншого. Село, до якого він повернувся, майже не нагадувало те, яке він колись залишив.

Він прожив ще лише кілька років і помер у 1979 році.

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