Солдат прожил в джунглях Индонезии 30 лет: он не знал, что Вторая мировая давно закончилась

В марте 1974 года весь мир наблюдал, как Хироо Онода вышел из джунглей на Филиппинах — спустя 29 лет после окончания Второй мировой войны. Девять месяцев спустя, на отдаленном индонезийском острове, солдаты обнаружили еще одного человека, который все еще жил в джунглях и продолжал вести войну, закончившуюся в 1945 году.

Второго солдата звали Тэруо Накамура, и на сегодняшний день его имя почти стерлось из истории, пишет Фокус.

Накамура даже не был японцем в привычном понимании этого слова. Он родился на Тайване в 1919 году, когда тот был японской колонией. Он принадлежал к народу амис — одной из коренных этнических групп Тайваня.

В 1943 году он вступил в добровольческое подразделение японской армии, сформированное из представителей коренных народов Тайваня, и был отправлен на остров Моротай (ныне территория Индонезии).

В сентябре 1944 года на Моротай высадились американские и австралийские войска. Японские защитники острова были рассеяны и отступили в джунгли. Среди них оказался и Накамура.

На родине его официально объявили погибшим, но все это время он был жив.

Многие годы он жил в джунглях вместе с другими отставшими от своих частей солдатами, а со временем остался совсем один. Он построил небольшую хижину, расчистил участок земли, выращивал себе еду и прятался от любого, кого замечал поблизости.

Война закончилась, но он либо не знал об этом, либо не верил. Шли десятилетия, люди даже успели высадиться на Луну, а Накамура все еще прятался в джунглях Моротая, поддерживая свою винтовку в исправном состоянии.

В 1974 году пилот, пролетавший над островом, заметил его хижину. В декабре того же года индонезийские солдаты обнаружили его. Ему было 55 лет. Он провел в джунглях в полном одиночестве около 30 лет.

К этому времени Тайвань перестал быть японским. Формально Накамура оказался гражданином страны, в которой он никогда не жил, будучи взрослым. В этой стране больше не использовали тот язык, на котором он учился в школе. Его отправили не в Японию, а домой — на Тайвань.

Поначалу японское правительство выплатило ему лишь ничтожную сумму за десятилетия службы. Когда об этом узнала общественность, люди были возмущены, и в адрес Накамуры хлынули пожертвования.

Его возвращение домой прошло тихо. Его жена, считавшая его погибшим, много лет назад вышла замуж за другого. Деревня, в которую он вернулся, почти не напоминала ту, что он когда-то покинул.

Он прожил ещё всего несколько лет и скончался в 1979 году.

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