"Синя борода" — це не вигаданий персонаж: він воював з Жанною д'Арк, а згодом вбив 140 дітей

Жіль де Ре бився пліч-о-пліч із Жанною д’Арк, а 26 жовтня 1440 року в Нанті його повісили за звинуваченням у вбивстві понад 140 дітей. Протягом уже двох століть його ім’я пов’язують з образом "Синьої бороди".

Жиль де Ре народився приблизно у 1405 році в Анжу і був спадкоємцем великих володінь на заході Франції. У 1420 році він одружився з багатою спадкоємицею — Катериною де Туар — і став одним із наймогутніших феодалів королівства, пише Фокус.

Під час Столітньої війни, коли англійці окупували більшу частину північної Франції, Жіль де Ре разом із Жанною д’Арк брав участь у визволенні Орлеана.

17 липня 1429 року в Реймсі відбулася коронація Карла VII. Того ж дня Жіль де Ре отримав звання маршала Франції — найвищого військового звання в королівстві.

На той час Жіль де Ре було близько 24 років.

Здобувши славу, багатство та пошану, Жіль де Ре віддався нестримній марнотратству. Він жив розкішніше за самого короля й розпродавав свої землі одну за одною. У 1435 році король заборонив йому подальший продаж володінь. Тоді де Ре захопився алхімією, намагаючись отримати золото.

У вересні 1440 року він силою захопив церкву. Його заарештували у власному замку Машкуль, неподалік від Нанта.

На суді виступили селянські родини, чиї діти безслідно зникли. Церковний суд звинуватив його у вбивстві понад 140 дітей.

Спочатку він усе заперечував, але потім зізнався у скоєному. 26 жовтня 1440 року його повісили, а тіло кинули у багаття. Дев’ять років тому в Руані на вогнищі спалили Жанну д’Арк.

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