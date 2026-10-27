"Синяя борода" – не выдуманный персонаж: он сражался с Жанной д'Арк, а после убил 140 детей

Жиль де Рэ сражался бок о бок с Жанной д’Арк, а 26 октября 1440 года в Нанте он был повешен по обвинению в убийстве более 140 детей. На протяжении уже двух столетий его имя связывают с образом “Синей бороды”.

Жиль де Рэ родился примерно в 1405 году в Анжу и был наследником обширных владений на западе Франции. В 1420 году он женился на богатой наследнице — Катерине де Туар — и стал одним из самых могущественных феодалов королевства, пишет Фокус.

Во время Столетней войны, когда англичане оккупировали большую часть северной Франции, Жиль де Рэ вместе с Жанной д’Арк участвовал в освобождении Орлеана.

17 июля 1429 года в Реймсе состоялось коронация Карла VII. В тот же день Жиль де Рэ был удостоен звания маршала Франции — высшего военного чина в королевстве.

На тот момент Жиль де Рэ было около 24 лет.

Снискав славу, богатство и почет Жиль де Рэ предался безудержному расточительству. Он жил роскошнее самого короля и распродавал свои земли одну за другой. В 1435 году король запретил ему дальнейшую продажу владений. Тогда де Рэ увлекся алхимией, пытаясь получить золото.

В сентябре 1440 года он силой захватил церковь. Его арестовали в собственном замке Машкуль, недалеко от Нанта.

На суде выступили крестьянские семьи, чьи дети бесследно исчезли. Церковный суд обвинил его в убийстве более 140 детей.

Сначала он всё отрицал, но затем признался в содеянном. 26 октября 1440 года его повесили, а тело бросили в костер. Девятью годами ранее в Руане была сожжена на костре Жанна д’Арк.

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