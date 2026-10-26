Товщина стін перевищує 5 метрів: де нацисти збудували найбільший бункер часів Другої світової війни
На півночі Франції, у департаменті Па-де-Кале, нацисти збудували бетонний купол вагою 55 тис. тонн, де мали зберігатися снаряди для бомбардувань Лондона.
Так званий купол Ельфо так і не був введений в експлуатацію. Його діаметр становить 71 метр, а товщина стін — понад 5 метрів, пише Фокус.
Нацисти почали будувати цей купол восени 1943 року. Під куполом німці планували розмістити — у безпеці від бомбардувань — свою нову зброю: ракети "Фау-2" (V2).
План передбачав здійснення десятків запусків на добу у напрямку Лондона.
На об’єкті працювали німці, а також примусово мобілізовані французи та радянські військовополонені.
З березня по липень 1944 року союзники 16 разів піддавали це місце бомбардуванням, але купол встояв.
У червні та липні Королівські військово-повітряні сили скинули на об’єкт 5-тонні бомби. Входи до тунелів виявилися заваленими. Після цього німці були змушені покинути об’єкт, і жодна ракета звідти не злетіла.
З 1997 року тут розташований історичний центр, до складу якого входить планетарій. Тепер під куполом, зведеним для нанесення ударів по Лондону, демонструють зірки.
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