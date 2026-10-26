Толщина стен больше 5 метров: где нацисты построили самый большой бункер времен Второй мировой

На севере Франции в департаменте Па-де-Кале нацисты построили бетонный купол весом 55 тыс. тонн, где должны были храниться снаряды для бомбардировок Лондона.

Так называемый купол Эльфо так и не был введен в эксплуатацию. Его диаметр составляет 71 метр, а толщина стен – более 5 метров, пишет Фокус.

Нацисты начали строить этот купол осенью 1943 года. Под куполом немцы планировали разместить — в безопасности от бомбардировок — свое новое оружие: ракеты «Фау-2» (V2).

План предусматривал осуществление десятков пусков в сутки в направлении Лондона.

Бункер предназначался для бомбардировок Лондона Фото: tourisme-saintomer.com

На объекте работали немцы, а также принудительно мобилизованные французы и советские военнопленные.

С марта по июль 1944 года союзники 16 раз подвергали это место бомбардировкам, но купол купол выстоял.

Входы в туннели бункера обвалились Фото: tourisme-saintomer.com

В июне и июле Королевские военно-воздушные силы сбросили на объект 5-тонные бомбы. Входы в туннели оказались завалены. После этого немцы были вынуждены бросить объект, и ни одна ракета оттуда не взлетела.

С 1997 года здесь располагается исторический центр, в состав которого входит планетарий. Теперь под куполом, построенным для нанесения ударов по Лондону, показывают звезды.

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