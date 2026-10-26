Толщина стен больше 5 метров: где нацисты построили самый большой бункер времен Второй мировой
На севере Франции в департаменте Па-де-Кале нацисты построили бетонный купол весом 55 тыс. тонн, где должны были храниться снаряды для бомбардировок Лондона.
Так называемый купол Эльфо так и не был введен в эксплуатацию. Его диаметр составляет 71 метр, а толщина стен – более 5 метров, пишет Фокус.
Нацисты начали строить этот купол осенью 1943 года. Под куполом немцы планировали разместить — в безопасности от бомбардировок — свое новое оружие: ракеты «Фау-2» (V2).
План предусматривал осуществление десятков пусков в сутки в направлении Лондона.
На объекте работали немцы, а также принудительно мобилизованные французы и советские военнопленные.
С марта по июль 1944 года союзники 16 раз подвергали это место бомбардировкам, но купол купол выстоял.
В июне и июле Королевские военно-воздушные силы сбросили на объект 5-тонные бомбы. Входы в туннели оказались завалены. После этого немцы были вынуждены бросить объект, и ни одна ракета оттуда не взлетела.
С 1997 года здесь располагается исторический центр, в состав которого входит планетарий. Теперь под куполом, построенным для нанесения ударов по Лондону, показывают звезды.
Другие новости науки
- Как близко нацисты подобрались к созданию атомной бомбы: им не хватило "щепотки" урана. Первую атомную бомбу создали США в 1945 году, но нацистская Германия вела активную работу, чтобы первой создать ядерное оружие.
- Оружие возмездия нацистов: 80 лет назад была сделана первая фотография Земли из космоса. С помощью созданной в нацистской Германии ракеты “Фау-2”, американские ученые получили уникальное изображение нашей планеты из космоса.