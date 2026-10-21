"Паляниця-полуниця": фризький фермер придумав один із перших мовних паролів в історії

Відомий фрізький фермер, повстанець, корсар і борець за незалежність Фрізії П’єр Герлофс Доніа створив один із перших мовних паролів в історії. За його допомогою Донія визначав справжніх фризів — носіїв фризької мови.

П’єр Герлофс Донія прославився своїм величезним зростом, неабиякою силою, а також самовідданою боротьбою проти Габсбургів. У Фрізькому музеї досі зберігається його меч довжиною понад 2 м і вагою майже 7 кг, пише Фокус.

Згідно з переказами, фризький фермер взявся за зброю після того, як у 1515 році найманці на службі Габсбургів спалили його ферму, а сім’ю вбили.

Зрештою, Донія очолив повстанський рух і флот "Арьюмеровська чорна орда", воюючи проти військ Карла V Габсбурга на морі та на суші.

Але П’єр Герлофс Донія прославився не лише своєю військовою відвагою. Коли його люди захоплювали кораблі, кожен полонений мав вимовити одну фразу фризькою мовою: "Bûter, brea en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries". Ця фраза перекладається як: "Масло, хліб і зелений сир; хто не може це вимовити — той не справжній фріз".

Справа в тому, що фрізькі звуки важко імітувати тим, для кого ця мова не є рідною. Голландець чи саксонець неодмінно запнулися б, і така затримка коштувала б їм життя.

Фрізькими мовами називають групу західнонімецьких мов, якими розмовляють близько 400 тис. людей у Нідерландах та Німеччині. Лінгвісти вважають цю групу мов найбільш схожою на англійську мову серед усіх сучасних континентальних німецьких мов.

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