"Паляниця-полуниця": фризский фермер придумал один из первых языковых паролей в истории

Известный фризский фермер, повстанец, корсар и борец за независимость Фризии Пьер Герлофс Дониа создал один из первых языковых паролей в истории. С его помощью Дониа определял настоящих фризов – носителей фризского языка.

Пьер Герлофс Дониа прославился своим огромным ростом, недюжинной силой, а также самоотверженной борьбой против Габсбургов. В Фризском музее до сих пор хранится его меч длиной более 2 м и весом почти 7 кг, пишет Фокус.

Согласно преданиям, фризский фермер взялся за оружие после того, как в 1515 году наемники на службе Габсбургов сожгли его ферму, а семья была убита.

В конце концов, Дониа возглавил повстанческое движение и флот “Арьюмеровская черная орда”, воюя против войск Карла V Габсбурга на море и на суше.

Но не только своей военной отвагой прославился Пьер Герлофс Дониа. Когда его люди захватывали корабли, каждый пленный должен был произнести одну фразу на фризском языке: “Bûter, brea en griene tsiis; wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries”. Эта фраза переводится как: “Масло, хлеб и зеленый сыр; кто не может это выговорить — тот не настоящий фриз”.

Дело в том, что фризские звуки сложно имитировать тем, для кого этот язык был не родным. Голландец или саксонец обязательно запнулись бы, и такое промедление стоило бы им жизни.

Фризскими языками называется группа западногерманских языков, на которых говорят около 400 тыс. людей в Нидерландах и Германии. Лингвисты называют эту группу языков наиболее похожей на английский язык среди всех современных континентальных германских языков.

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