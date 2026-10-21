У 80-х роках люди не заходили в мангові ліси Індії без масок на потилицях: навіщо вони були потрібні

Сундарбан — це найбільший у світі манговий ліс, який розташований на території штату Західна Бенгалія в Індії та держави Бангладеш.

Мешканці сіл у цьому регіоні були змушені одягати маски з людськими обличчями на потилиці, коли вирушали до лісу на роботу. Такий захід мав запобігти нападу бенгальських тигрів, які, як відомо, завжди нападають на своїх жертв ззаду, пише Фокус.

Проблема загострилася у 1980-х роках, коли рибалки, збирачі меду та лісоруби не могли виходити на роботу через часті напади тигрів.

Чиновники лісового господарства придумали незвичайне рішення. Вони роздавали маски, схожі на людські обличчя, які робітники носили на потилиці. Ідея полягала в тому, щоб змусити тигрів повірити, що за ними вже стежать.

Спочатку цей метод, здавалося, працював, і наприкінці 1980-х років кількість атак зменшилася. Але поліпшення тривало недовго, і з часом кількість атак знову зросла. Дехто вважав, що тигри розкусили хитрість, через що маски стали малоефективними.

У період з листопада 1986 року по жовтень 1987 року лісові органи роздали близько 2500 пластикових масок збирачам меду та лісорубам в індійському Сундарбані. Інші незвичайні заходи безпеки включали захисні пластини на спині та приманки у формі людини. Однак жоден із цих методів не виявився надійним проти нападів тигрів.

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