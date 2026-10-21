В 80-х годах люди не заходили в манговые леса Индии без масок на затылках: зачем они были нужны
Сундарбан – это самый большой в мире манговый лес, который располагается на территории штата Западная Бенгалия в Индии и государства Бангладеш.
Жители деревень в этом регионе были вынуждены одевать маски с человеческими лицами на затылки, когда отправлялись в лес на работу. Такая мера должна была предотвратить нападение бенгальских тигров, которые как известно всегда нападают на свои жертв со спины, пишет Фокус.
Проблема заострилась в 1980-х годах, когда рыбаки, сборщики меда и лесорубы не могли выходить на работу из-за частых нападений тигров.
Чиновники лесного хозяйства придумали необычное решение. Они раздавали маски, напоминающие человеческие лица, которые рабочие носили на затылках. Идея заключалась в том, чтобы заставить тигров поверить в то, что за ними уже наблюдают.
Поначалу этот метод, казалось, работал, и в конце 1980-х годов количество атак сократилось. Но улучшение длилось недолго, и со временем количество атак снова возросло. Некоторые считали, что тигры раскусили уловку, что сделало маски малоэффективными.
В период с ноября 1986 года по октябрь 1987 года лесные власти раздали около 2500 пластиковых масок сборщикам меда и лесорубам в индийском Сундарбане. Другие необычные меры безопасности включали защитные пластины на спине и приманки в форме человека. Однако ни один из этих методов не оказался надежным против нападений тигров.
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