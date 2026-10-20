В океані помітили шестиметрове чудовисько з щупальцями: плавало з крихітними мальками (відео)

Під час глибоководної експедиції вчені помітили щось цікаве — зграйка мальків подорожувала на шестиметровій гігантській медузі.

Під час занурення дистанційно керованого апарата біля узбережжя Аргентини вчені стали свідками рідкісного й вражаючого видовища: у товщі води зафіксували величезну медузу (Centrolophus niger), яка везла на собі крихітних мальків, пише Science Alert.

Океан величезний, а крихітні істоти в ньому потребують захисника. Деякі риби знаходять притулок серед чужих коралів, а інші — прикріплюються до покритої шорсткою, схожою на наждачний папір, шкірою небезпечних акул. Але один вид вважається особливо цікавим, оскільки воліє триматися ближче до одного з найзагадковіших мешканців морських глибин — гігантської медузи Stygiomedusa gigantea, також відомої як гігантська медуза-привид.

Зазначимо, що вчені припускали існування такого міжвидового зв’язку вже понад 50 років, але тепер, на глибині сотень метрів біля берегів Патагонії, їм вперше вдалося виявити докази такої взаємодії.

За словами команди під керівництвом морської еколога Марії Емілії Браво з Університету Буенос-Айреса, під час глибоководної експедиції вони разом із колегами помітили величну медузу, яка повільно пульсувала в темряві, а поруч із нею плавала ціла зграя мальків риби-центролофа (Centrolophus niger), що снували під куполом гігантського монстра та серед його довгих щупалець.

Обидва види — малодосліджені й рідко зустрічаються, тому вчені були в захваті, отримавши перші в історії докази такої взаємодії в глибоководному середовищі. Відомо, що гігантська медуза-привид — одна з найбільших медуз у світі; її купол може сягати понад метра в діаметрі, а щупальця іноді можуть перевищувати 10 метрів у довжину. На жаль, незважаючи на величезні розміри, людям рідко вдається зустріти представників цього виду.

Вперше гігантську медузу було виявлено у 1899 році, і відтоді у всьому світі було зареєстровано менше ніж 120 випадків зустрічі з цими істотами. Ймовірно, це пояснюється тим, що вони мешкають у глибоководних районах океану, куди людині дістатися зовсім непросто.

Втім, останніми роками ситуація змінюється, оскільки вчені використовують дистанційно керовані підводні апарати, здатні занурюватися на неймовірні глибини. Це дає змогу вченим досліджувати рідкісні види в природному середовищі існування, не піднімаючи їх на поверхню.

Дослідники помітили гігантську медузу, що дрейфувала на глибині близько 250 метрів. Але вона була не сама: навколо монстра плавала свита з двох десятків невеликих синьо-сірих рибок. Вони кружляли серед щупалець і раз у раз запливали під купол медузи. Надалі вчені сподіваються з’ясувати, чи є таке співіснування в океані взаємовигідним, чи риби просто користуються тим, що поруч опинився дуже великий і "поступливий" господар.

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