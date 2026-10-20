В океане заметили шестиметровое чудище с щупальцами: катало крохотных мальков (видео)

Во время глубоководной экспедиции ученые заметили нечто любопытное — стайка мальков путешествовала на шестиметровой гигантской медузе.

Во время погружения дистанционно управляемого аппарата у побережья Аргентины ученые стали свидедетелями редкого и поразительного зрелища: в тоще воды запечатлели огромную медузу (Centrolophus niger), которая катала на себе крохотных мальков, пишет Science Alert.

Океан огромен, а крошечные существа в нем нуждаются в покровителе. Некоторые рыбы находят защиту среди чужих кораллов, а другие — крепятся к покрытой грубой, похожей на наждачную бумагу коже опасных акул. Но один вид считается особенно любопытным, поскольку предпочитает держаться поближе к одному из самых загадочных обитателей морских глубин — гигантской медузе Stygiomedusa gigantea, также известной как гигантская медуза-призрак.

Отметим, что ученые подозревали о существовании такой межвидовой связи более 50 лет, но теперь, на глубине сотен метров у берегов Патагонии им впервые удалось обнаружить доказательства такого взаимодействия.

По словам команды под руководством морского эколога Марии Эмилии Браво из Университета Буэнос-Айреса, в хоже глубоководной экспедиции они с коллегами заметили величественную медузу, которая неспешно пульсировала в темноте, а рядом с ней плавала целая свита мальков рыбы-центролофа (Centrolophus niger), снующих под куполом гигантского монстра и среди его ее длинных щупалец.

Оба вида — малоизученные и редко встречаются, а потому ученые были в восторге, получив первые в истории доказательства такого взаимодействия в глубоководной среде. Известно, что гигантская медуза-призрак — одна из крупнейших медуз в мире; ее купол может достигать более метра в диаметра, а щупальца порой могут превышать длину в 10 метров. Увы, несмотря на огромные размеры, людям редко удается встретить представителей этого вида.

Впервые гигантская медуза была обнаружена в 1899 году и с тех пор во всем мире было зарегистрировано менее 120 встреч с этими существами. Вероятно, это объясняется тем, что они обитают в глубоководных районах океана, куда человеку добраться совсем непросто.

Впрочем, в последние годы ситуация меняется, поскольку ученые используют дистанционно управляемые подводные аппараты, способные погружаться на невероятные глубины. Это позволяет ученым изучать редкие виды в естественной среде обитания, не поднимая их на поверхность.

Исследователи заметили гигантскую медузу, дрейфующей на глубине около 250 метров. Но она была не сама: вокруг монстра плавала свита из двух десятков небольших сине-серых рыбок. Они кружили среди щупалец и то и дело заплывали под купол медузы. В дальнейшем ученые надеются выяснить, является ли такое сосуществование в океане взаимовыгодным, или же рыбы просто пользуются тем, что рядом оказался очень крупный и "сговорчивый" хозяин.

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