Найпрекрасніше пекло у Сонячній системі: його поверхня виглядає живою

Супутник Юпітера Іо не просто має незвичайний вигляд — він здається живим. Його поверхня сяє хаотичною палітрою сірчано-жовтих, помаранчевих і попелясто-сірих відтінків.

Астрономи зазначають, що такий ландшафт на Іо постійно змінюється. Причина проста й драматична: Іо — найактивніший у вулканічному плані світ у Сонячній системі, вигляд якого постійно оновлюється потоками свіжої лави, пише Фокус.

Вулкани тут вивергаються не через звичайне внутрішнє тепло. Іо опинився в епіцентрі гравітаційного "перетягування каната" між Юпітером і сусідніми супутниками — Європою та Ганімедом. Під час руху по орбіті навколо планети-гіганта ці мінливі сили стискають і деформують надра супутника, немов еспандер, породжуючи колосальне приливне тепло. У результаті надра Іо залишаються розплавленими, що змушує лаву прориватися крізь кору через сотні діючих вулканів — деякі з них перевершують за своїми масштабами та потужністю все, що можна побачити на Землі.

Кожне виверження покриває старий шар новим, стираючи кратери та буквально на очах змінюючи вигляд поверхні. Іо — видовище, що водночас захоплює й не знає пощади: це світ постійного оновлення, який залишається одним із найекстремальніших і найнебезпечніших місць у Сонячній системі.

За оцінками вчених, на Іо налічується близько 400 діючих вулканів, а температура лави в них може перевищувати 1000 градусів Цельсія.

Іо має вік близько 4,5 мільярда років — приблизно стільки ж, скільки й сам Юпітер. Це п’ятий за рахунком супутник Юпітера. Середня відстань до планети становить близько 422 000 км. Один оберт навколо Юпітера Іо здійснює за 1,77 земних доби. Супутник перебуває в стані приливного захоплення: він завжди звернений до Юпітера однією й тією ж стороною.

Середній радіус Іо становить 1821,3 км, що робить його трохи більшим за Місяць — супутник Землі. Форма Іо злегка еліптична: його найдовша вісь спрямована в бік Юпітера. Серед галілеєвих супутників Іо посідає третє місце — після Ганімеда та Каллісто, але перед Європою — як за масою, так і за об’ємом.

Середня температура поверхні Іо становить близько мінус 130 градусів Цельсія, що призводить до утворення снігових полів із діоксиду сірки. Однак температура вулканів на Іо може сягати 1649 градусів Цельсія.

У моменти найбільшого зближення із Землею — коли Юпітер і Земля перебувають по один бік від Сонця — відстань до Іо може скорочуватися до 588 мільйонів кілометрів. Водночас при максимальному віддаленні вона може сягати 968 мільйонів кілометрів.

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