Самый прекрасный ад в Солнечной системе: его поверхность выглядит живой

Спутник Юпитера Ио не просто выглядит необычно — он кажется живым. Его поверхность пылает хаотичной палитрой серно-желтых, оранжевых и пепельно-серых оттенков.

Астрономы говорят, что такой ландшафт на Ио постоянно меняется. Причина проста и драматична: Ио — самый вулканически активный мир в Солнечной системе, чей облик постоянно обновляется потоками свежей лавы, пишет Фокус.

Вулканы здесь извергаются не из-за обычного внутреннего тепла. Ио оказался в эпицентре гравитационного «перетягивания каната» между Юпитером и соседними спутниками — Европой и Ганимедом. Во время движения по орбите вокруг планеты-гиганта эти меняющиеся силы сжимают и деформируют недра спутника, словно эспандер, порождая колоссальное приливное тепло. В результате внутренности Ио остаются расплавленными, что заставляет лаву прорываться сквозь кору через сотни действующих вулканов — некоторые из них превосходят по своим масштабам и мощности всё, что можно увидеть на Земле.

Каждое извержение покрывает старый слой новым, стирая кратеры и буквально на глазах переписывая облик поверхности. Ио — зрелище одновременно захватывающее и беспощадное: это мир постоянного обновления, остающийся одним из самых экстремальных и опасных мест в Солнечной системе.

По оценкам ученых, на Ио насчитывается около 400 действующих вулканов, а температура лавы в них может превышать 1000 градусов Цельсия.

Ио около 4,5 миллиарда лет — примерно столько же, сколько и самому Юпитеру. Это пятый по счету спутник Юпитера. Среднее расстояние до планеты составляет около 422 000 км. Один оборот вокруг Юпитера Ио совершает за 1,77 земных суток. Спутник находится в состоянии приливного захвата: он всегда обращен к Юпитеру одной и той же стороной.

Средний радиус Ио составляет 1821,3 км, что делает его немного крупнее Луны — спутника Земли. Форма Ио слегка эллиптическая: его самая длинная ось направлена ​​в сторону Юпитера. Среди галилеевых спутников Ио занимает третье место — после Ганимеда и Каллисто, но перед Европой — как по массе, так и по объему.

Средняя температура поверхности Ио составляет около минус 130 градусов Цельсия, что приводит к образованию снежных полей из диоксида серы. Однако температура вулканов на Ио может достигать 1649 градусов Цельсия.

В моменты наибольшего сближения с Землей — когда Юпитер и Земля находятся по одну сторону от Солнца — расстояние до Ио может сокращаться до 588 миллионов километров. В то же время при максимальном удалении оно может достигать 968 миллионов километров.

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