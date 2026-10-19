Зниклий національний скарб Японії: легендарну катану Масамуне досі не знайдено

У грудні 1945 року японський аристократ прийшов до поліцейського відділку в Токіо та передав найвидатніший з усіх коли-небудь створених катанів. Відтоді її більше ніхто не бачив.

Цією катаною була легендарна "Хондзьо Масамуне". Її викував Горо Нюдо Масамуне — майстер, який жив близько 700 років тому і досі вважається найкращим зброярем в історії Японії. До його мечів ставилися майже як до священних реліквій, пише Фокус.

Свою назву меч отримав у XVI столітті. На самурая на ім’я Хондзьо Сігенага під час бою напав воїн, озброєний цим мечем. Удар припав на шолом Хондзьо і розколов його. Хондзьо вижив, вбив нападника і забрав меч собі.

Згодом меч переходив з рук у руки найвпливовіших людей Японії. Його власником був Тойотомі Хідейосі, а потім він перейшов до роду Токугава — клану, який правив Японією як сьогуни понад 250 років. Протягом багатьох поколінь представники цього роду берегли його як одну зі своїх найцінніших реліквій. У 1939 році уряд Японії надав мечу статус національного скарбу.

Потім Японія програла війну.

Під час американської окупації японських громадян зобов’язали здати зброю, зокрема катани. Тисячі родових мечів — деякі з них мали сотні років — були вилучені та вивезені. Багато з них зрештою переплавили, викинули в Токійську затоку або вивезли як сувеніри.

Токугава Іемаса, голова роду, підкорився наказу. Він приніс "Хондзьо Масамуне" та ще понад десяток родових катан до поліцейського відділку в районі Медзіро й здав їх.

Згідно із записами, катани були передані американському сержанту з 7-го кавалерійського полку. У документах його ім’я було записано приблизно як "Колді Бімор" (Coldy Bimore), однак встановити, ким він був насправді, так і не вдалося. Можливо, ім’я було записано з помилкою, неправильно розчуто або ж просто вигадано.

Після цього катану було офіційно визнано зниклою. Можливо, легендарний меч опинився на дні затоки або ж його переплавили. Він також міг пролежати останні 80 років серед речей американського солдата.

Якщо легендарну катану колись буде знайдено, вона стане одним із найважливіших артефактів японської історії.

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