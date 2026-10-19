Исчезнувшее национальное сокровище Японии: легендарная катана Масамунэ до сих пор не найдена

В декабре 1945 года японский аристократ пришел в полицейский участок в Токио и передал величайшую из когда-либо созданных катан. С тех пор ее больше никто не видел.

Этой катаной была легендарная “Хондзё Масамунэ”. Ее выковал Горо Нюдо Масамунэ — мастер, живший около 700 лет назад и до сих пор считающийся лучшим оружейником в истории Японии. К его клинкам относились почти как к священным реликвиям, пишет Фокус.

Свое название меч получил в XVI веке. На самурая по имени Хондзё Сигэнага в бою напал воин, вооруженный этим клинком. Удар пришелся по шлему Хондзё и расколол его. Хондзё выжил, убил нападавшего и забрал меч себе.

Впоследствии меч переходил из рук в руки самых влиятельных людей Японии. Им владел Тоётоми Хидэёси, а затем он перешел к роду Токугава — клану, который правил Японией в качестве сёгунов более 250 лет. На протяжении многих поколений представители этого рода берегли его как одну из своих самых ценных реликвий. В 1939 году правительство Японии присвоило мечу статус национального сокровища.

Затем Япония проиграла войну.

В период американской оккупации японских граждан обязали сдать оружие, включая катаны. Тысячи фамильных клинков — некоторые из них насчитывали сотни лет — были изъяты и вывезены. Многие из них в итоге переплавили, выбросили в Токийский залив или увезли в качестве сувениров.

Токугава Иэмаса, глава рода, подчинился приказу. Он принес «Хондзё Масамунэ» и еще более десятка фамильных катан в полицейский участок в районе Мэдзиро и сдал их.

Согласно записям, катаны были переданы американскому сержанту из 7-го кавалерийского полка. В документах его имя было записано примерно как “Колди Бимор” (Coldy Bimore), однако установить, кем он был на самом деле, так и не удалось. Возможно, имя было записано с ошибкой, неверно расслышано или же просто выдумано.

После этого катана была официально признана исчезнувшей. Возможно, легендарный клинок оказался на дне залива, или же был переплавлен. Он также мог пролежать последние 80 лет среди вещей американского солдата.

Если легендарная катана когда-нибудь обнаружится, то станет одним из важнейших артефактов японской истории.

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