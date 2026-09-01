В затопленной гробнице нашли 2000-летний меч: он все еще был острым, как бритва (фото)

Более 60 лет назад археологи сделали невероятное открытие в затопленных землях Цзянлина, в Китае. Они воскрыли древнюю гробницу, в которой ожидали найти истлевшие и поржавевшие артефакты.

К большому удивлению исследователей, в древней гробнице был найден меч, которого почти не коснулось время. Клинок по происшествию 2 тыс. лет остался блестящим и невероятно острым, пишет Фокус.

Это был легендарный меч Гоуцзяня, правителя, жившего более 2000 лет назад, в бурное прошлое древнего Китая. Исследователей поразила не только красота клинка, но и его состояние. Несмотря на то, что он был погребен в затопленной водой гробнице на протяжении веков, на лезвии не было ни следа ржавчины. Еще более пугающе — он все еще был достаточно острым, чтобы разрезать бумагу, как современный клинок.

Легендарный меч Гоуцзяня Фото: Hubei Provincial Museum

Позже эксперты обнаружили, что это был не обычный меч. Он был изготовлен с использованием передовых технологий бронзирования, с добавлением большого количества олова для прочности. Клинок содержал загадочные соединения серы, которые, возможно, защищали его от коррозии.

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Также поверхность клинка была покрыта замысловатыми узорами, а рукоять украшена золотом и бирюзой — оружие, достойное короля, но созданное с использованием знаний, намного опережающих свое время.

Древние китайские иероглифы, выгравированные на клинке, ясно указывают на то, что он принадлежал самому королю Юэ — как будто меч ждал все эти столетия, чтобы рассказать свою историю.

Сегодня меч покоится в Хубэйском провинциальном музее, и он все еще не потерял ни своего блеска, ни остроты.

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