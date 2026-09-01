У затопленій гробниці знайшли 2000-річний меч: він досі був гострим, як бритва (фото)

Понад 60 років тому археологи зробили неймовірне відкриття на затоплених землях Цзянліна в Китаї. Вони розкопали стародавню гробницю, в якій очікували знайти зіпсовані та іржаві артефакти.

На превеликий подив дослідників, у стародавній гробниці було знайдено меч, який майже не зазнав впливу часу. Незважаючи на те, що йому вже 2 тис. років, лезо залишилося блискучим і неймовірно гострим, пише Фокус.

Це був легендарний меч Гоуцзяня, правителя, який жив понад 2000 років тому, у бурхливе минуле стародавнього Китаю. Дослідників вразила не лише краса клинка, а й його стан. Незважаючи на те, що він був похований у затопленій водою гробниці протягом століть, на лезі не було жодного сліду іржі. Ще більш вражаючим є те, що він досі залишався достатньо гострим, щоб розрізати папір, як сучасне лезо.

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Легендарний меч Гоуцзяня Фото: Hubei Provincial Museum

Пізніше експерти виявили, що це був не звичайний меч. Його виготовлено з використанням передових технологій бронзування, з додаванням великої кількості олова для міцності. Лезо містило загадкові сполуки сірки, які, можливо, захищали його від корозії.

Крім того, поверхня леза була вкрита вигадливими візерунками, а рукоятка прикрашена золотом і бірюзою — зброя, гідна короля, але створена з використанням знань, що значно випереджали свій час.

Стародавні китайські ієрогліфи, вигравірувані на лезі, чітко вказують на те, що він належав самому королю Юе — ніби меч чекав усі ці століття, щоб розповісти свою історію.

Сьогодні меч зберігається в провінційному музеї Хубея, і він досі не втратив ані свого блиску, ані гостроти.

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