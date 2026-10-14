У легендарному еліксирі Стародавньої Греції був секретний інгредієнт: його використовували у таємних обрядах

Легендарний еліксир із Стародавньої Греції називався кікеон, його вживали під час священних обрядів, що називалися Елевсинськими містеріями.

Елевсинські містерії були ритуалами, присвяченими вшануванню богинь Деметри та Персефони. Як відомо, Персефона була викрадена богом підземного світу Аїдом, тому після повернення з царства мертвих вона шанувалася стародавніми греками як богиня смерті та відродження, пише "Фокус".

Вважалося, що завдяки таємним обрядам на честь Персефони віруючі знайдуть щастя в загробному житті.

Існує теорія, згідно з якою Елевсинські містерії, що символізували смерть і відродження, стали прообразом пізніших християнських таїнств.

Основою цих містерій був спеціальний еліксир, секретним інгредієнтом якого була ріжки — грибок, що викликає галюциногенний ефект. Пізніше важку форму отруєння ріжком (гангренозну форму) назвуть "вогнем святого Антонія", на честь ченців однойменного ордену, які в Європі спеціалізувалися на лікуванні таких хворих у своїх лікарнях.

Деякі історики припускали, що ченці так успішно боролися з отруєнням, оскільки були добре обізнані з Елевсинськими містеріями.

Ченці мали знати, що лужний розчин здатний нейтралізувати токсичність ріжків, що давало змогу виготовляти таємні ліки.

Також існує думка, що саме отруєння ріжком стало причиною сумнозвісного "Салемського процесу над відьмами". Люди звинувачували одне одного у чаклунстві, перебуваючи під дією галюциногенів.

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