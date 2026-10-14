В легендарном эликсире Древней Греции был секретный ингредиент: его использовали в тайных обрядах
Легендарный эликсир из Древней Греции назывался кикеон, его употребляли во время священных обрядов, называвшихся Элевсинскими мистериями.
Элевсинские мистерии представляли собой ритуалы, посвященные почитанию богинь Деметры и Персефоны. Как известно, Персефона была похищена богом подземного мира Аидом, поэтому после возвращения из царства мертвых, она почиталась древними греками как богиня смерти и возрождения, пишет Фокус.
Считалось, что благодаря тайным обрядам, во славу Персефоны, верующие обретут счастье в загробной жизни.
Существует теория, согласно которой Элевсинские мистерии, символизировавшие смерть и возрождение, предвосхитили более поздние христианские таинства.
Основой этих мистерий был специальный эликсир, в котором секретным ингредиентом была спорынья – грибок, вызывающий галлюциногенный эффект. Позже тяжелую форму отравления спорыньей (гангренозную форму) назовут “огнем святого Антония”, в честь монахов одноименного ордена, которые в Европе специализировались на лечении таких больных в своих госпиталях.
Некоторые историки предполагали, что монахи так успешно справлялись с отравлением, поскольку были хорошо знакомы с Элевсинскими мистериями.
Монахи должны были знать, что щелочной раствор способен нейтрализовать токсичность спорыньи, позволяя создавать тайное лекарство.
Также бытует мнение о том, что именно отравление спорыньей стало причиной печально известного “Салемского процесса над ведьмами”. Люди обвиняли друг друга в ведьмовстве находясь под действием галлюциногенов.
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