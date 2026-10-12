Біля узбережжя Хорватії знайшли затонулий корабель: що знайшли дайвери (фото)

Поблизу хорватського острова Вис виявили затонулий корабель віком 2 300 років. До нашого часу збереглися майже шість метрів дерев'яного корпусу, вишукана грецька кераміка, монета IV століття до н. е., кістки тварин та керамічний посуд.

Хорватський інститут охорони культурної спадщини оголосив про ці знахідки після археологічних робіт, проведених у період з 2023 по 2025 рік. Затонуле судно лежить у затоці Гнільна поблизу міста Коміжа на острові Вис, пише Arkeonews.

Про це місце вперше стало відомо завдяки фрагментам амфор коринфського типу B — великих ємностей, що використовувалися для перевезення вина та оливкової олії. Подальші дослідження показали, що на морському дні зберігалося набагато більше, ніж лише розбиті вантажні глечики.

У проєкті також брали участь дайвінг-центри Фото: Croatian Conservation Institute

Археологи під керівництвом Юриці Безака з Відділу підводної археології Хорватського інституту консервації виявили частини корабля, спорядження, монети, кістки тварин та широкий асортимент кераміки. У проєкті також брали участь дайвінг-центри, чия допомога сприяла ідентифікації та охороні підводного об'єкта.

Затонулий корабель датується приблизно IV або III століттям до н. е., періодом, коли грецькі поселення та місцеві громади підтримували активні торгівельні зв'язки по всій Адріатиці. Однією з найважливіших знахідок стала збережена ділянка дерев'яного корпусу довжиною близько шести метрів, що включала частину кіля та дерев'яну обшивку.

Кераміка, знайдена у затоці, дає ще одне уявлення про життя на морі. Окрім транспортних ємностей, археологи виявили скіфоси — чашки для пиття з ручками; канфари — келихи для вина; та аскоси — невеликі ємності для мастил.

До нашого часу збереглися майже шість метрів дерев'яного корпусу Фото: Croatian Conservation Institute

Колекція також включає миски, тарілки, сільнички та арибали, які зазвичай використовували для олії або парфумів. Ці предмети пов'язані з Іссою — стародавнім поселенням на острові Вис, заснованим у IV столітті до н. е., яке згодом стало відомим завдяки своєму вину.

Деякі з посудин мають невеликі написи, які можуть бути скороченими іменами. Оскільки написи були нанесені вже після виготовлення кераміки, вони, ймовірно, слугували знаками власності, можливо, позначаючи речі членів екіпажу.

Ці знаки можуть допомогти археологам відрізнити особисті речі від комерційного вантажу. Кераміка та кістки тварин також можуть дати уявлення про те, що моряки їли, пили та везли під час подорожей Адріатичним морем.

Дослідження показало, що дві форми коринфських амфор, які перевозило затонуле судно з Гнілни — тип A' та тип B — походили з однієї виробничої майстерні. Це свідчить про те, що одна майстерня могла виготовляти ємності різних типів для товарів, що переміщувалися в межах одних і тих самих торгівельних мереж.

Колекція також включає миски, тарілки, сільнички та арибали, які зазвичай використовували для олії або парфумів Фото: Croatian Conservation Institute

Важливе значення мала й ширша історична обстановка. Міста Ісса на острові Вис та Фарос на сусідньому острові Хвар ставали важливими торговими центрами. Купці перевозили вино, оливкову олію та інші товари між портами вздовж далматинського узбережжя.

Усі ці знахідки дають рідкісну картину торгового рейсу, який закінчився на дні Адріатичного моря понад 2 000 років тому. Дерев'яний корпус показує, як було побудовано судно, в той час як кераміка відображає торгівлю та повсякденне життя моряків.

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