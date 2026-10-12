У побережья Хорватии обнаружили затонувший корабль: что нашли дайверы (фото)

Недалеко от хорватского острова Вис обнаружили затонувший корабль возрастом 2 300 лет. До наших дней сохранились почти шесть метров деревянного корпуса, изысканная греческая керамика, монета IV века до н. э., кости животных и керамическая посуда.

Хорватский институт охраны культурного наследия объявил об этих находках после археологических работ, проведённых в период с 2023 по 2025 год. Затонувшее судно лежит в бухте Гнильна недалеко от города Комижа на острове Вис, пишет Arkeonews.

Об этом месте впервые стало известно благодаря фрагментам амфор коринфского типа B — больших сосудов, которые использовались для перевозки вина и оливкового масла. Дальнейшие исследования показали, что на морском дне хранилось гораздо больше, чем просто разбитые грузовые кувшины.

В проекте также принимали участие дайвинг-центры Фото: Croatian Conservation Institute

Археологи под руководством Юрицы Безака из Отдела подводной археологии Хорватского института консервации обнаружили части корабля, снаряжение, монеты, кости животных и широкий ассортимент керамики. В проекте также принимали участие дайвинг-центры, чья помощь способствовала идентификации и охране подводного объекта.

Затонувший корабль датируется примерно IV или III веком до н. э. — периодом, когда греческие поселения и местные общины поддерживали активные торговые связи по всей Адриатике. Одной из важнейших находок стал сохранившийся участок деревянного корпуса длиной около шести метров, включавший часть киля и деревянную обшивку.

Керамика, найденная в заливе, даёт ещё одно представление о жизни на море. Помимо транспортных сосудов, археологи обнаружили скифосы — чашки для питья с ручками; канфары — бокалы для вина; и аскосы — небольшие сосуды для масел.

До наших дней сохранилось почти шесть метров деревянного корпуса Фото: Croatian Conservation Institute

В коллекцию также входят миски, тарелки, солонки и арибалы, которые обычно использовались для масла или духов. Эти предметы связаны с Иссой — древним поселением на острове Вис, основанным в IV веке до н. э., которое впоследствии прославилось благодаря своему вину.

На некоторых сосудах имеются небольшие надписи, которые могут представлять собой сокращённые имена. Поскольку надписи были нанесены уже после изготовления керамики, они, вероятно, служили знаками собственности, возможно, обозначая вещи членов экипажа.

Эти признаки могут помочь археологам отличить личные вещи от коммерческого груза. Керамика и кости животных также могут дать представление о том, что моряки ели, пили и везли во время путешествий по Адриатическому морю.

Исследование показало, что две формы коринфских амфор, которые перевозило затонувшее судно из Гнильны — тип A' и тип B — были изготовлены в одной мастерской. Это свидетельствует о том, что одна мастерская могла изготавливать емкости разных типов для товаров, перевозимых в рамках одних и тех же торговых сетей.

В коллекцию также входят миски, тарелки, солонки и арибалы, которые обычно использовались для масла или духов Фото: Croatian Conservation Institute

Важное значение имела и более широкая историческая обстановка. Города Исса на острове Вис и Фарос на соседнем острове Хвар становились важными торговыми центрами. Купцы перевозили вино, оливковое масло и другие товары между портами вдоль далматинского побережья.

Все эти находки дают редкую картину торгового рейса, который закончился на дне Адриатического моря более 2 000 лет назад. Деревянный корпус показывает, как было построено судно, в то время как керамика отражает торговлю и повседневную жизнь моряков.

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