Скам'янілість стародавнього ссавця здивувала вчених: він мав третій набір зубів (фото)

Невеликий ссавець, що жив приблизно 120 мільйонів років тому, мав сукупність ознак, які нагадують риси качкодзьоба, бобра та нутрії. Однак його найнезвичайніша особливість була прихована всередині щелепи.

Скам'янілість належить Dongoconodon platycauda — напівводному ссавцю з території, що нині є північно-східною частиною Китаю. Його широкі лапи, сплощені кістки пальців та незвичайний хвіст свідчать про те, що він був добре пристосований до життя у воді та поблизу неї, пише Phys.org.

Скам'янілість знайшли у 2016 році в формації Цзюфотан у провінції Ляонін, Китай. Дослідники під керівництвом Шундуна Бі з Юньнаньського університету згодом дослідили скелет за допомогою комп'ютерної томографії високої роздільної здатності. Вони також виміряли довжину кісток ніг і порівняли їхні пропорції з пропорціями 124 видів сучасних ссавців, щоб оцінити, як саме рухалася ця тварина.

Скам'янілість знайшли у 2016 році в формації Цзюфотан у провінції Ляонін, Китай Фото: Nature Communications

Найбільш вражаючим відкриттям стали зуби тварини. Більшість ссавців, зокрема люди, собаки, коти та коні, є дифіодонтами. У них розвивається один набір молочних зубів, який згодом замінюється постійним набором дорослих зубів.

Dongoconodon platycauda, судячи з усього, дотримувався іншої схеми. КТ-сканування показало, що деякі з його зубів уже прорізалися і стиралися під час жування, тоді як нові зуби розвивалися всередині щелепи.

Однак на місці одного зуба дослідники виявили крихітну емалеву шапочку під новим зубом. Це свідчить про те, що під нею формувався ще один зуб, що вказує на наявність третього набору. Подібні докази були виявлені у всіх чотирьох досліджених типах зубів: різцях, іклах, премолярах та передніх зубах, схожих на моляри.

Палеонтологи довгий час вважали наявність двох поколінь зубів ранньою ознакою еволюції ссавців. Ця скам'янілість свідчить про те, що ця схема могла бути різноманітнішою, ніж вважалося раніше.

Dongoconodon platycauda мав три набори зубів Фото: Nature Communications

Щелепа також містила іншу незвичайну особливість. КТ-сканування показало тонку кісткову перемичку, так званий окостенілий хрящ Меккеля, що з'єднував нижню щелепу безпосередньо з кістками середнього вуха.

У сучасних ссавців крихітні кістки середнього вуха відокремлені від щелепи і слугують для слуху. Скам'янілість Dongoconodon стала доказом проміжного стану. Анатомія ссавця відчить про те, що хрящ почав відокремлюватися від щелепи ще до того, як зв'язок із кістками середнього вуха був повністю втрачений.

Тіло тварини також дає підказки щодо її способу життя. Її широкі лапи та стопи мали сплощені кістки пальців, що нагадували перетинчасті кінцівки сучасних качкодзьобів. Водночас кістки її хвоста, що нагадували коробку, були дуже схожими на кістки хвоста сучасної нутрії.

Широкі лапи та стопи мали сплощені кістки пальців, що нагадували перетинчасті кінцівки сучасних качкодзьобів Фото: Nature Communications

У сукупності ці особливості свідчать про те, що Dongoconodon використовував передні лапи для греблення, а хвіст — для керування у воді. Як зазначила дослідницька група: "Нова скам'янілість демонструє пристосування до напівводного способу життя: лапи, подібні до лап качкодзьоба, також мали перетинчасті міжпальцеві перетинки".

Поєднання незвичайних зубів та пристосувань до напівводного способу життя робить цю скам'янілість особливо цінною для розуміння ранніх ссавців. Як підсумували автори дослідження: "Ця різноманітність вказує на те, що ключові риси ссавців не обов’язково еволюціонували у тісно пов’язаному порядку".

Інші новини науки