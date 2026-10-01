Космічна обсерваторія Swift завершить свою місію красиво: перед неминучою загибеллю запущено всі прилади

Космічний телескоп NASA Swift провів на орбіті Землі майже 22 роки, здійснюючи величезний обсяг наукових спостережень. Після невдалої рятувальної операції обсерваторія Swift імені Ніла Герелса наближається до своєї загибелі.

Унікальна гамма-обсерваторія знову запустила свої наукові прилади для проведення останніх спостережень. У NASA очікують, що обсерваторія зможе пропрацювати ще кілька тижнів, пише IFL Science.

Обсерваторія Swift була запущена 20 листопада 2004 року для дослідження гамма-спалахів — найпотужніших вибухів у Всесвіті. Спочатку планувалося, що вона пропрацює два роки на майже круговій орбіті, віддаляючись від Землі на відстань від 585 до 604 кілометрів.

Протягом останніх десятиліть орбіта Swift неухильно знижувалася, на відміну від МКС, орбіту якої регулярно коригують. Ще в листопаді 2025 року розрахунки показували, що існує 50-відсоткова ймовірність падіння телескопа на Землю та його згоряння в атмосфері до червня 2026 року, а ймовірність того, що це станеться до 2027 року, оцінювалася у 90%.

У зв’язку з цим NASA доручило космічній компанії Katalyst у стислі терміни розробити апарат, здатний наблизитися до Swift і підняти його на вищу орбіту.

Рятувальна операція в космосі не пройшла за планом. У компанії повідомили, що їхній апарат почав неконтрольовано обертатися через несправності в роботі маховиків. Зрештою, усунути ці проблеми не вдалося.

Після провальної місії доля космічної обсерваторії виявилася вирішеною. Але наукова група в серпні знову активувала два її інструменти, а минулого тижня — ще один. Астрономи вирішили завершити роботу обсерваторії з гідністю. Тепер у Swift є шанс зафіксувати ще кілька найпотужніших космічних вибухів, перш ніж він остаточно припинить функціонувати.

Наразі Swift перебуває на орбіті на висоті 325 кілометрів, однак, як прогнозує НАСА, наукові дослідження припиняться, щойно висота орбіти опуститься нижче 300 кілометрів. Експерти очікують, що це відбудеться в період від початку до середини жовтня.

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