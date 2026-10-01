Космическая обсерватория Swift уйдет красиво: запущены все инструменты перед неизбежной гибелью

Космический телескоп NASA Swift провел на орбите Земли почти 22 года, выполняя огромный объем научных наблюдений. После неудачной спасательной операции, обсерватория Swift имени Нила Герелса приближается к своей гибели.

Уникальная гамма-обсерватория снова запустила свои научные инструменты для проведения последних наблюдений. В NASA ожидают, что обсерватория сможет проработать еще пару недель, пишет IFL Science.

Обсерватория Swift была запущена 20 ноября 2004 года для изучения гамма-всплесков — самых мощных взрывов во Вселенной. Изначально планировалось, что она проработает два года на околокруговой орбите, удаляясь от Земли на расстояние от 585 до 604 километров.

За прошедшие десятилетия орбита Swift неуклонно снижалась в отличие от МКС, чью орбиту регулярно корректируют. Еще в ноябре 2025 года расчеты показывали, что существует 50-процентная вероятность падения телескопа на Землю и его сгорания в атмосфере к июню 2026 года, а вероятность того, что это произойдет до 2027 года, оценивалась в 90%.

В связи с этим NASA поручило космической компании Katalyst в сжатые сроки разработать аппарат, способный сблизиться со Swift и поднять его орбиту.

Спасательная операция в космосе пошла не по плану. В компании сообщили, что их аппарат начал неконтролируемое вращение из-за неполадок в работе маховиков. В конечном счете, устранить эти проблемы не удалось.

После провальной миссии судьба космической обсерватории оказалась предрешена. Но научная группа в августе вновь активировала два его инструмента, а на прошлой неделе — еще один. Астрономы решили завершить работу обсерватории красиво. Теперь у Swift есть шанс зафиксировать еще несколько мощнейших космических взрывов, прежде чем он окончательно прекратит функционировать.

В настоящее время Swift находится на орбите высотой 325 километров, однако, как прогнозирует НАСА, научные исследования прекратятся, как только высота орбиты опустится ниже 300 километров. Эксперты ожидают, что это произойдет в период с начала до середины октября.

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