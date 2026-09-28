Римський храм розкопали в Німеччині: він може розкрити цінний секрет (фото)

Археологи виявили залишки римського храму в німецькому регіоні Таунус. Будівлю було знайдено поблизу римського форту Каперсбург, після того як шторм оголив частину римського поселення, прихованого під лісом.

Те, що спочатку здавалося незвичайною групою каменів, виявилося фундаментом релігійної споруди. Розкопки виявили прямокутну споруду довжиною близько п'яти метрів із меншою центральною камерою та стінами товщиною близько 50 сантиметрів, пише Heritage Daily.

Релігійне призначення цього місця стало ще більш очевидним, коли археологи знайшли під уламками фрагменти статуй. Однією з знахідок стала рука божества, ймовірно, Марса. Також було виявлено фрагменти фігур тварин, а також майже повний торс жіночої фігури, яку ідентифікували як Вікторію — римську богиню перемоги.

Збереглися кілька характерних деталей Вікторії, зокрема крила, пальмова гілка та лавровий вінок, пов'язані з перемогою. Катаріна Грісхабер із Державного музею Заальбурга назвала добре збережені фундаменти головною знахідкою розкопок.

"Ми були в захваті, — сказала вона. — ВІдкриття таких прекрасних римських стін — це справжня знахідка".

Катаріна Грісхабер із Державного музею Заальбурга назвала добре збережені фундаменти головною знахідкою розкопок Фото: Thomas Kurella

Предмети, знайдені всередині храму, також дають уявлення про релігійні обряди в римському поселенні. Віруючі могли приносити жертви богам, прохаючи про допомогу, або обіцяти дари в обмін на божественну підтримку. Деякі жертви приносили після того, як люди вважали, що їхні прохання були почуті.

Архітектура свідчить про те, що будівля, ймовірно, була амбулаторним храмом. Така споруда мала центральну священну камеру, оточену критим проходом. Одна сторона камери, судячи з усього, була відкритою, хоча археологи припускають, що колись там могли стояти дерев'яні ворота або решітка.

Храм, ймовірно, датується III століттям н. е., коли розташований неподалік форт Каперсбург був частиною римської прикордонної системи на території сучасної Німеччини. Однак знахідки на цьому місці вказують на те, що релігійна діяльність, ймовірно, тривала й після відходу римських військ.

Прямо біля храму було знайдено прикрасу, що датується пізньою античністю. Її наявність може свідчити про те, що люди продовжували відвідувати святилище після закінчення римської військової діяльності у регіоні, хоча ці знахідки не дають змоги точно встановити, як довго це місце залишалося активним.

Археологи знайшли під уламками фрагменти статуй Фото: Thomas Kurella

Ще одна знахідка може надати інформацію про поселення в ширшому контексті. Археологи вилучили з храмової камери вотивний камінь із написом латинськими літерами. Зараз фахівці вивчають цей напис, який може містити деталі про святилище або про людей, які там поклонялися.

Також існує ймовірність, що напис допоможе встановити стародавню назву римського поселення поблизу Каперсбурга. Ця назва досі залишається невідомою, що робить цей камінь особливо важливим для дослідників, які вивчають це місце.

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